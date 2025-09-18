Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul

Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu. Cei doi au fost înlocuiți cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor citate.

Schimbarea vine la doar câteva luni după ce premierul a anunțat o serie de măsuri pentru a întări capacitatea de control și execuție a ANAF și a structurilor subordonate. În acest context, misiunea clară a noilor numiți este de a reforma activitatea instituției și de a contribui la creșterea încasărilor bugetare.

Reamintim că Autoritatea Vamală Română este instituția responsabilă cu aplicarea legislației vamale, protejarea frontierelor economice, combaterea evaziunii fiscale și a traficului ilicit de mărfuri și sprijinirea mediului de afaceri prin facilitarea comerțului legal.

Cine sunt noile numiri ale lui Ilie Bolojan la Autoritatea Vamală

Alexandru Bogdan Bălan (40 de ani), noul președinte al Autorității Vamale Române, a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde lucra din 2024, potrivit unui CV oficial furnizat de guvern.

Anterior, el a fost inspector vamal superior la Biroul vamal Poșta București și la Autoritatea Vamală Română, precum și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. Primele sale locuri de muncă au fost în domeniul privat, consilier juridic la firma SC Centrul de Formare și Reconversie Profesională SRL și inspector de resurse umane la SC Regen Grup SRL, potrivit informațiilor G4Media.

Noul vicepreședinte al Vămilor, audiat ca martor în 2015 în dosarul DNA care viza conducerea Apa Nova

Bogdan Bălan a absolvit Facultatea de Drept a Unviersității Dimitrie Cantemir din București și are o diplomă de master în Dreptul Afacerilor la Academia de Poliție din București (2008 – 2010).

Mihai Savin, noul vicepreședinte al Vămilor, a fost director adjunct al companiei Apa Nova, după care fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).

Savin a fost audiat ca martor în 2015 în dosarul DNA care viza conducerea Apa Nova. El nu a fost pus sub acuzare. Mihai Savin este inginer, a absolvit Tehnologia Construcţiilor de Maşini, are un master în acelaşi domeniu, dar şi în economie.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat schimbările încă de marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN, afirmând că autoritățile vamale trebuie să joace un rol activ în combaterea economiei subterane.

„Va fi o nouă conducere de mâine și la Vamă, ca să fie combătută evaziunea fiscală, astfel încât fiecare om din România să contribuie la sistemul de stat. Am modificat legislația, dar în afară de asta, ei trebuie să își facă datoria în construcții sau alte domenii”, a precizat premierul.

Sursă foto: Colaj Gândul

