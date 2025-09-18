Ilie Bolojan, întâlnire de gradul ZERO cu reprezentanții marilor retaileri. PREȚURILE la produsele alimentare de bază, subiectul discuției

Premierul Ilie Bolojan se va întâlni vineri dimineață cu reprezentanții marilor retaileri pentru a discuta situația prețurilor la produsele alimentare de bază. Întâlnirea are loc în contextul în care, de la 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat oficial această întrevedere și a subliniat că eventualele decizii vor fi comunicate public imediat ce vor fi luate.

„Mâine dimineață (vineri – n.red.) premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu reprezentanții retailerilor și dacă, în urma acestor discuții și a altor discuții politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului și ale Guvernului, vi le voi comunica”, a declarat Ioana Dogioiu, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria.

„Nu am opinii personale”

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a explicat joi și faptul că a avut mandat pentru declaraţiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente.

În plus, după divergențele cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, Dogioiu a punctat că nu intenţionează să îşi ceară scuze, dar nici să intre în dispută cu vreun lider politic.

Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele şedinţe după învestirea Cabinetului.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii. Nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută, cu niciun lider de partid. Este o chestiune principială şi general valabilă.

Poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale. Am mandat pentru fiecare declaraţie”, a afirmat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, după şedinţa săptămânală a Guvernului.

România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%

Potrivit datelor Oficiului de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), publicate miercuri, 17 septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august, la 2,4%.

Astfel, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Bolojan, prețurile cresc în România de trei ori mai repede decât în Uniunea Europeană.

Rata inflației în România a înregistrat o creștere majoră în luna iulie 2025, când a ajuns la 7,8% de la 5,7%, în luna iunie. Această situație a fost semnalată după creșterea prețurilor la energie, în urma liberalizării de la 1 iulie, când energia electrică s-a scumpit cu 63%.

Sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

