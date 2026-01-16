Eliminat prin demisie din terenul MApN, Moşteanu continuă să se încălzească pe marginea proiectelor SAFE, în timp ce dă sfaturi succesorilor săi

Intrat într-un con de umbră după ieşirea pe uşa din dos de la conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu revine cu o postare în care vorbeşte despre aprobarea proiectelor de înarmare prijn SAFE, de către Comisia Europeană. La final, nu uită să spună că are ” încredere în Radu Miruță, în Mihai Jurcă și în echipa de la minister”.

Ca nu cumva actualul şef al MApN, Radu Miruţă, să-şi aroge merite necuvenite în atragerea celor 16,88 miliarde de euro pentru România, prin SAFE, fostul şef al Apărării anunţă că „propunerea României pentru Programul SAFE a fost aprobată de Comisia Europeană. 16,68 miliarde de euro”.

„A fost o muncă uriașă, dusă într-un timp-record. Și a meritat. Pentru că SAFE înseamnă o Armată Română mai puternică, mai modernă și mai bine înzestrată. SAFE înseamnă și o industrie românească de apărare, locuri de muncă bine plătite, tehnologie modernă, lanțuri de producție în România. Înseamnă fabrici care se redeschid, altele care se modernizează, producție în colaborare cu industria de armament din țările aliate NATO. Înseamnă și infrastructură. Drumuri, căi ferate, poduri care vor fi construite ori modernizate cu bani europeni. Inclusiv A7 și A8, autostrăzi atât de mult așteptate de români. România are a doua cea mai mare alocare din UE, iar aprobarea Comisiei Europene arată că planurile noastre au fost solide, credibile și mature. Acest proiect a fost posibil printr-o colaborare excelentă între Ministerul Apărării și Cancelaria Prim-Ministrului, Administrația Prezidențială, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe”, scrie Moşteanu.

Fostul ministru continuă să se bată singur pe umăr, în încercarea de a nu lăsa memoria colectivă în uitare şi să nu-şi amintească de artizanul acestor proiecte.

„O mulțime de oameni au lucrat în aceste luni pentru a aduce banii cu care vom moderniza Armata și infrastructura și vom putea revitaliza industria de apărare. Îi mulțumesc lui Mihai Jurcă pentru coordonare, le mulțumesc colegilor de la statul major, armament, politici și planificare de la MApN pentru muncă și profesionalism. Acum urmează partea cea mai grea – până la final de (n.r an, probabil)mai trebuie negociate contractele, cu stabilirea costurilor, termenelor și, foarte important, detalierea condițiilor de localizare a producției pentru fiecare contract. Am încredere în Radu Miruță, în Mihai Jurcă și în echipa de la minister!”

Atât de mândru este Moşteanu de colegi şi echipă, că pune o poză cu el, de când era ministru, în timp ce dă mâna cu un conductor de tanc.

