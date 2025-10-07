ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție

Polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, care s-a urcat la volan, după ce rezultatele de laborator au confirmat că a consumat alcool și droguri, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Potrivit surselor G4Media, individul ar fi chiar șeful secției de Psihiatrie a Spitalului Municipal din Roman.

Incidentul a avut loc la data de 3 octombrie, când polițiștii au fost sesizați de către o femeie din municipiul Roman, cu privire la faptul că bărbatul are un comportament în trafic ce ar putea cauza un accident.

”Polițiștii au identificat persoana reclamată, ca fiind un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman. În urma testării conducătorului auto cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramina Ciofu.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzut cu închisoare până la cinci ani.