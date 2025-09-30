Prima pagină » Actualitate » Tânăr de 18 ani, UCIS de Boltul pe care l-a comandat. Cum s-a produs tragedia

Bianca Dogaru
30 sept. 2025, 14:06, Actualitate
Un tânăr de 18 ani a murit luni seara, în Pitești, după ce a fost acroșat chiar de autoturismul Bolt pe care îl chemase. Accidentul s-a produs în momentul în care șoferul de ridesharing, un bărbat de 50 de ani din Târgoviște, ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără a se asigura și a fost lovit în plin de un BMW X3. Impactul a proiectat mașina în pietonul aflat pe carosabil.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit IPJ Argeș, șoferul de Bolt circula pe bulevardul Libertății din municipiu, dinspre strada Calea Drăgășani către comuna Băbana. În timpul manevrei de întoarcere, autoturismul său a fost lovit de mașina condusă de un tânăr de 18 ani, din comuna Ungheni.

„Din verificările preliminare s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din Târgoviște, care conducea un autoturism pe bld. Libertății, posibil pe fondul efectuării manevrei de întoarcere fără a se asigura corespunzător, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus în aceeași direcție de un tânăr de 18 ani, din comuna Ungheni”, a transmis Poliția Argeș.

În urma impactului, mașina Bolt a acroșat pietonul, un tânăr de 18 ani din Sârbii-Măgura, județul Olt, care se afla pe carosabil, cel mai probabil cu intenția de a traversa.

Asistentă aflată în timpul liber, prima care a sărit în ajutor

Victima a suferit răni grave și a intrat în stop cardio-respirator. Alexandra Ispășeanu, asistentă la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, aflată în timpul liber, a fost printre primii la fața locului. Ea i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea colegilor săi. Funcțiile vitale au fost reluate, iar tânărul a fost transportat de urgență la spital.

Din păcate, medicii nu au mai reușit să-i salveze viața, iar băiatul a decedat ulterior. Nici șoferul de Bolt nu a scăpat, acesta a fost găsit încarcerat în mașină, prezentând răni grave.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

