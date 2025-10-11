Prima pagină » Actualitate » Șeful TRANSGAZ anunță finalizarea gazoductului care va alimenta centrala de la Mintia. Când va fi conducta presurizată cu gaze

11 oct. 2025, 13:56, Actualitate
Șeful TRANSGAZ anunță finalizarea gazoductului care va alimenta centrala de la Mintia. Când va fi conducta presurizată cu gaze

Cu o capacitate instalată de 1700 MW și un consum anual de 2,5 miliarde metri cubi de gaz, centrala de la Mintia va fi cel mai mare consumator de gaze, dar și cea mai mare unitate de producție de energie din România.

Lucrările la conducta de transport gaze naturale Hațeg – Bacia – Mintia și la centrala electrică de cogenerare cu ciclu combinat de 1700MW de la Mintia sunt în grafic și sunt la un pas de finalizare, anunță Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

Vizită de lucru pe șantier

Declarațiile vin după ce șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale a vizitat, vineri, 10 octombrie, alături de echipa sa, șantierul masivului proiect de investiții din județul Hunedoara.

Conducta are un diametru de 70 de centimetri, o lungime de 56,4 kilometri și o presiune de lucru de 63 bar.

„Noi, Transgaz, finalizăm săptămâna viitoare gazoductul până la intrarea în Centrala electrică și, pe 20 octombrie, va fi presurizată cu gaze”, a declarat Ion Sterian pentru Mediafax.

Șeful Transgaz a precizat că nu se poate pronunța când vor fi operațională centrala, cei în măsură să răspundă fiind investitorii irakieni.

Mass Global Energy este compania care investește 1,4 miliarde euro în centrala construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia.

Reporterul Mediafax l-a contactat pentru un termen oficial pe directorul general, Shadi Abulkhair, care încă nu a transmis un răspuns.

Dispecerul Energetic Național (DEN) din cadrul Transelectrica a enumerat, printre măsurile considerate necesare pentru a se asigura un nivel de certitudine suficient de ridicat în acoperirea curbei de sarcină a sistemului energetic național (SEN) din această iarnă, chiar și la apariția unor situații limită, „punerea în funcțiune a primei turbine pe gaz din centrala electrică de la Mintia – Mass Global de aproximativ 600 MW și asigurarea furnizării de gaze naturale”.

Poziția se regăsește în documentul Analiza estimativă și măsuri  privind funcționarea în bune condiții a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, baza Hotărârii Guvernului pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

Valoarea investiției de la Mintia

Conducta de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze naturale CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) este una dintre investițiile pentru 2024 ale Transgaz pentru care directorul general Ioan Sterian a semnat anul trecut ordinul de începere a lucrărilor.

Acesta este unul dintre cele patru proiecte – din 12 depuse – pentru care Transgaz a obținut finanțare din Fondul pentru Modernizare.

Din totalul de aproximativ 109 milioane de euro, conducta de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze naturale CET Mintia are finanțare de 6,8 milioane de euro din această sursă. Proiectul are o valoare totală de 300,68 milioane de lei (60,42 milioane de euro).

Conducta de transport gaze naturale care va fi construită pentru alimentarea Centralei Mintia, din județul Hunedoara, va alimenta și alți consumatori industriali și, de asemenea, consumatori casnici.

Conform celor mai recente termene anunțate de Mass Group Holding, la începutul anului viitor, în ianuarie 2026, va intra în teste prima turbină a noii facilități, urmând că în februarie-martie va fi supusă testelor și cea de-a două turbină. Dacă ritmul lucrărilor va fi susținut, centrală ar putea produce energie înainte de termenul inițial stabilit. Conform planurilor, nouă unitate ar urmă să devină funcțională în anul 2026.

Proiectul „Centrala electrică MASS Mintia” a fost declarat de Executiv, prin Hotărâre de Guvern, la finalul anului trecut, proiect de importanță națională în domeniul energiei electrice.

Cât curent va produce anual

Centrala electrică MASS Mintia, o centrală nouă amplasată în județul Hunedoara, va funcționa pe baza unor tehnologii moderne și eficiente, utilizând turbine cu gaz și abur, cu o capacitate instalată totală de 1.770 MW.

Prin această investiție, estimată la 1,4 miliarde de euro, se vor crea sute de muncă și se va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aliniindu-ne obiectivelor europene de decarbonizare, arata în decembrie Ministerul Energiei.

Centrala va produce anual aproximativ 12.159 GWh de energie electrică, având o durată de viață proiectată de 30 de ani.

Mass Global Energy a devenit oficiat proprietarul Termocentralei Mintia, în decembrie 2022.

De acestă dată, Termocentrala Mintia a fost valorificată la 100% din valoarea sa de piață, respectiv echivalentul în lei a sumei de 91.236.832,87 euro. Din această sumă, 10.000.000 euro au fost achitați de către cumpărător ca garanție de participare la licitația publică ce a avut loc în data de 26 august, iar restul de preț a fost achitat pe 27 decembrie 2022, respectiv la 120 de zile de la data la care a avut loc licitația.

