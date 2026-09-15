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Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani

Luiza Dobrescu
Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani
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Comisia de Apărare din cadrul Senatului României dezbate marţi raportul pre marginea proiectului de lege L662/2024, care face referire la limitarea mandatelor sefilor de servicii secrete.

Potrivit textului de lege propus de  iniţiator, USR,  „Serviciul Roman de Informații este condus de un director, cu rang de ministru, numit de Camera Deputaților şi Senat în şedință comună, la propunerea Preşedintelui României, în urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să exercite controlul parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, care va prezenta un raport în fața celor două Camere ale Parlamentului”.

„”Mandatul directorului Serviciului Român de Informații este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. La numirea în funcție, directorul depune în fața Parlamentului următorul jurământ: „Eu,…jur că voi îndeplini de bună-credință și nepărtinire, în deplinul respect al Constituției ți legilor țării, atribuțiile cemi revin în calitate de director al Serviciului Român de Informații.”
În executarea atribuțiilor ce revin Serviciului Român de Informații, directorul emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni. Eliberarea din funcție a directorului Serviciului Roman de Informații se face de Parlament, în şedința comună a celor două Camere, la propunerea Preşedintelui României sau a cel puțin o treime din numărul total al deputaților ori al senatorilor.”

Textul are aceleaşi specificaţii şi pentru şefii SIE(Serviciul de Informaţii Externe), STS(Serviciul de Transmisiuni Speciale), SPP(Serviciul de Protecţie şi Pază), DGPI(Direcţia Generală de Protecţie Internă), DGIA(Direcţia Generală de Informaţii a Armatei).

Senatorii cer o amânare de o săptămână  pentru „a peria legea de nereguli”

Senatorul Nicoleta Pauliuc a subliniat că textul legii trebuie să se delimiteze de notiunea de servicii secrete”, pentru că noi nu avem servicii secrete, ci servicii de informaţii şi servicii în cadrul sistemului naţional de apărare.

Cei de la PSD şi AUR au spus că nu se opun legii, dar „trebuie periată de nereguli” şi solicită o amânare de o săptămănă, pentru o dezbatere serioasă.

Au fost ascultate mai multe puncte de vedere, cu care membrii comisiei au fost de acord, pentru corelarea legii mandatelor şefilor de servicii cu mandatul prezidenţial.

„Propun ca președinții celor trei comisii Apărare, SRI, SIE, împreunnă  cu staffurile tehnice, într-o săptămână să veniți cu un punct de vedere comun și să adoptam un raport cu cele trei comisii”, a spus Mircia Chelaru, de la AUR.

Titus Corlăţean(PSD) a spus că ar fi cazul să se aştepte punctul de vedere al Consiliului Superior de Apărare a Ţării, pentru că acesta nu a fost transmis.

Vasile Blaga(PNL) a spus: „Eu sunt absolut de acord cu propunerea lui Chelaru. După o săptămână, trebuie să luăm o decizie. Se uită lumea la noi. Putea fi un articol unic mandatele șefilor serviciilor să fie de 5 ani și reînnoit o dată. Ne asumăm sau nu? Ce atâta discuție?!”

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