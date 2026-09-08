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Senatul a votat. Comisia de Constituţionalitate a Senatului va ancheta şi zborul spre Mykonos în care s-a aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga

Luiza Dobrescu
Senatul a votat. Comisia de Constituţionalitate a Senatului va ancheta şi zborul spre Mykonos în care s-a aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga
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Comisia de Constituţionalitate din cadrul Senatului se va ocupa şi de anchetarea altui incident în care este implicat un alt judecător al Curţii Constituţionale, Cristian Deliorga.

UPDATE Senatorii au votat marţi ca aceeaşi Comisie de Constituţionalitate să ancheteze şi zborul cu o aeronavă privată al magistratului Cristian Deliorga către Mykonos, alături de alţi parlamentari. De asemenea, plenul Senatului a aprobat şi prelungirea termenului de anchetă al întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan şi şefa CCR, Simina Tănăsescu.

Asta în contextul în care nici nu s-a terminat ultimul scandal legat de un judecător CCR, că a venit altul.

Magistratul Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și mai mulți politicieni și oameni de afaceri au călătorit spre insula Mykonos din Grecia la bordul unui avion privat, arată o anchetă făcută de jurnaliștii de la Newscenter. Deplasarea a avut loc în ziua de 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României cu scopul declarat al unei întâlniri de afaceri.  De precizat, însă, că nu a fost o deplasare din bani publici, ci una privată.

Senatul va vota decizia în plenul de marţi

La ora 16.00, se va vota în plenul Senatului decizia prin care senatorii vor avea mână liberă să ancheteze în ce condiţii a avut loc zborul spre Mykonos din care a făcut parte şi magistratul Deliorga.

Practic, aceeaşi comisie care anchetează întâlnirea dintre şefa CCR, Simina Tănăsescu şi premierul demis Ilie Bolojan, în biroul lui Mircea Abrudean, se va ocupa şi de anchetarea zborului spre Grecia, dacă senatorii vor vota.

De asemenea, se va stabili şi o dată la care cei implicaţi să fie convocaţi şi audiaţi în cadrul Comisiei de anchetă. Toţi parlamentarii din Biroul Permanent al Senatului, inclusiv cei de la PSD, au fost de acord cu decizia.

Perioada de anchetă a fost prelungită cu încă 30 de zile.

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