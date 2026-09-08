Intrarea AUR la guvernare este vehiculată tot mai intens pe fondul crizei politice care durează de 4 luni. Există semnale tot mai dese că acel „cordon sanitar” din jurul grupării naționaliste s-a mai slăbit. Totuși, AUR nu pare o soluție viabilă, afirmă istoricul și fostul ministru Adrian Cioroianu în studioul Gândul. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce nu este de acord cu o eventuală accederea a AUR la putere. Chestionat de moderator de ce nu ar fi posibil să intre partidul la opoziție la guvernare, mai ales că apropierea de PSD pare tot mai clară, Adrian Cioroianu a punctat că nu ar fi o variantă benefică pentru România.

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AUR, partid pro-rus?

Fostul ministru de Externe în guvernul Tăriceanu a explicat de ce, din punctul său de vedere, formațiunea suveranistă este nefrecventabilă. Concret, Adrian Cioroianu consideră că orientarea AUR în favoarea intereselor Rusiei nu poate fi pusă sub semnul îndoielii.

„E văzut în primul rând ca un partid antisistem. Nu știu dacă asta e rău sau bine, depinde cum pui accentul, depinde ce faci pentru asta. Acum, în situația noastră, AUR-ul e văzut ca un partid cu poziții clare în anumite privințe n-aș spune pro-rusești, dar care servesc, întâmplător sau nu, intereselor Rusiei. V-am dat exemplul cu dronele, dar cred că am mai putea discuta”.

Resursă umană slabă

În altă ordine de idei, cu excepția profesorului universitar și politologului Dan Dungaciu, AUR nu excelează la capitolul resurse umane, a mai afirmat fostul ministru. Minus care ar afecta calitatea unui posibil mandat guvernamental, a mai spus Adrian Cioroianu. Istoricul apreciază că lista oamenilor capabili din acest partid numără maximum 5 nume.

„Este văzut ca un partid a cărui rezervă de cadre iarăși, am motivele mele să am foarte mari dubii în privința oamenilor pe care un partid ca AUR îi poate propune efectiv într-un aparat guvernamental. Lista nu trece dincolo de 5, Dungaciu, Peiu, Piperea și mai cine? ”