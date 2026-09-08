Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Intră AUR la guvernare? Adrian Cioroianu: E văzut ca un partid cu poziții care servesc intereselor Rusiei

Intră AUR la guvernare? Adrian Cioroianu: E văzut ca un partid cu poziții care servesc intereselor Rusiei

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Intrarea AUR la guvernare este vehiculată tot mai intens pe fondul crizei politice care durează de 4 luni. Există semnale tot mai dese că acel cordon sanitardin jurul grupării naționaliste s-a mai slăbit. Totuși, AUR nu pare o soluție viabilă, afirmă istoricul și fostul ministru Adrian Cioroianu în studioul Gândul. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce nu este de acord cu o eventuală accederea a AUR la putere. Chestionat de moderator de ce nu ar fi posibil să intre partidul la opoziție la guvernare, mai ales că apropierea de PSD pare tot mai clară, Adrian Cioroianu a punctat că nu ar fi o variantă benefică pentru România.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

AUR, partid pro-rus?

Fostul ministru de Externe în guvernul Tăriceanu a explicat de ce, din punctul său de vedere, formațiunea suveranistă este nefrecventabilă. Concret, Adrian Cioroianu consideră că orientarea AUR în favoarea intereselor Rusiei nu poate fi pusă sub semnul îndoielii.

„E văzut în primul rând ca un partid antisistem. Nu știu dacă asta e rău sau bine, depinde cum pui accentul, depinde ce faci pentru asta. Acum, în situația noastră, AUR-ul e văzut ca un partid cu poziții clare în anumite privințe n-aș spune pro-rusești, dar care servesc, întâmplător sau nu, intereselor Rusiei. V-am dat exemplul cu dronele, dar cred că am mai putea discuta

Resursă umană slabă

În altă ordine de idei, cu excepția profesorului universitar și politologului Dan Dungaciu, AUR nu excelează la capitolul resurse umane, a mai afirmat fostul ministru. Minus care ar afecta calitatea unui posibil mandat guvernamental, a mai spus Adrian Cioroianu. Istoricul apreciază că lista oamenilor capabili din acest partid numără maximum 5 nume. 

„Este văzut ca un partid a cărui rezervă de cadre iarăși, am motivele mele să am foarte mari dubii în privința oamenilor pe care un partid ca AUR îi poate propune efectiv într-un aparat guvernamental. Lista nu trece dincolo de 5, Dungaciu, Peiu, Piperea și mai cine? 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
Harta industriei de armament din România | Cine produce arme, muniție și blindate și unde ajung miliardele
Click
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat „inversarea îmbătrânirii” și cum vor cercetătorii să o facă?
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
INEDIT În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
18:11
În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
FLASH NEWS Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
18:07
Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
FLASH NEWS Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
17:49
Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
ACUZAȚII Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât
17:35
Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât
ENERGIE BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic
17:33
BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic
VIDEO Elicopter al serviciului „Flying Doctor”, prăbușit în Malaezia. Toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat
17:30
Elicopter al serviciului „Flying Doctor”, prăbușit în Malaezia. Toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat

Cele mai noi

Trimite acest link pe