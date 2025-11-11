Prima pagină » Actualitate » Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală

Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală

11 nov. 2025, 07:31, Actualitate
Vot decisiv în Senatul SUA pentru ridicarea blocajului guvernamental, care de câteva săptămâni afectează activitatea federală a țării. Un mic grup de senatori democrați a votat, luni seară, 10 noiembrie, alături de republicani pentru a aproba o măsură de finanțare ce va permite redeschiderea guvernului federal.

Compromisul privind finanțarea va ajunge la Camera Reprezentanților, unde liderii republicani speră că ar putea fi adoptat chiar miercuri.

Cel mai lung blocaj din istorie

Astfel, sunt șanse mari să se pună capăt celui mai lung blocaj al guvernului SUA din istorie.

Acordul recent încheiat, pe care se așteaptă să-l semneze președintele Donald Trump, ar restabili servicii esențiale (ajutorul alimentar federal, de exemplu) și ar plăti sute de mii de angajați federali.

Votul de luni seară încheie câteva zile de negocieri frenetice în interiorul Capitoliului, cu negocieri discrete purtate pe tot parcursul weekendului între „centriștii” Senatului, liderii republicani și Casa Albă, înainte de dezvăluirea oficială a acordului, care a avut loc duminică.

Un bloc de opt membri ai grupului democrat a făcut un prim pas esențial pentru a susține această măsură duminică seară, iar toți cei opt i-au dat aprobarea finală, luni seară.

