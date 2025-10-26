Militarii americani nu vor mai putea primi salarii începând cu 15 noiembrie din cauza shutdown-ului, a declarat șeful trezoreriei SUA Scott Bessent, într-o emisiune de pe postul CBS News.

Bessent a sugerat că membrii armatei își vor primi următorul salariu, dar a avertizat că, dacă „shutdown-ul” continuă, SUA nu va putea plăti funcționari până la mijlocul lunii noiembrie.

„Președintele Trump a ordonat Pentagonului să utilizeze fondurile de cercetare și dezvoltare necheltuite pentru a plăti armata la începutul acestei luni: aproximativ 8 miliarde de dolari din anul fiscal precedent vor acoperi salariile de la mijlocul lunii. Însă oficialii au avertizat că această mișcare a fost o soluție temporară și că membrii armatei riscă să nu-și primească următoarele salarii la sfârșitul lunii și ulterior, dacă închiderea continuă.”, a spus șeful trezoreriei.

„Ce jenă”, a spus Bessent, care a aruncat vina pe liderii democrați din Congres.

„Sunt îngrijorați de alegerile lor primare și nu de poporul american.”, a acuzat Scott Bessent.

Democrații și republicanii au rămas într-un impas cu privire la modul de finanțare a guvernului timp de săptămâni întregi, deoarece democrații au cerut o prelungire a creditelor fiscale pentru asigurările de sănătate ca o condiție pentru redeschiderea guvernului.

Între timp, republicanii au fost clari că sunt dispuși să discute problema asistenței medicale, dar numai odată ce guvernul se redeschide, în ciuda solicitărilor repetate ale democraților de negocieri.

Întrebat în ceea ce privește posibilitatea unei întâlniri între președinte și liderii din Congres, după o solicitare din partea democraților de săptămâna trecută, Bessent a spus:

„Nu știu la ce bun. Acesta este un boicot condus de democrați și pur și simplu nu sunt sigur ce fac”, a adăugat Bessent.

Oficialul a avertizat că închiderea „începe să afecteze economia”, îndemnându-i pe democrații moderați să „devină eroi” pentru a vota în favoarea măsurii adoptate de Camera Reprezentanților, care nu a obținut cele 60 de voturi necesare în Senat.

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a apărut și el duminică la emisiunea „Face the Nation” și a spus: „există o nevoie urgentă de redeschidere a guvernului”.

„De aceea, continuăm să cerem ca republicanii să stea la masa negocierilor, astfel încât să putem adopta un acord de cheltuieli bipartizan”, a spus Jeffries, un democrat din New York.

„Asta am cerut de la bun început”.

În ceea ce privește problema asistenței medicale, Jeffries a spus că democrații „au nevoie de acțiuni, nu doar de cuvinte”.

Sursa Foto: Profimedia

