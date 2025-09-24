O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă

O fabrică de renume din țară și-a închis activitatea. Este vorba despre fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș, care a fost vândută și și-a închis activitatea, după șase ani de probleme financiare. Câți angajați au rămas fără loc de muncă.

O fabrică de renume din România și-a închis activitatea

Conducerea fabricii de ciorapi Cisarom din Sebeș a anunțat că a vândut toate bunurile și activitatea firmei s-a închis definitiv. Planul pentru redresarea firmei a eșuat, iar toți angajații au fost concediați.

Anul acesta, în primăvară, fabrica a fost preluată de un investitor din Sibiu, el declara că în martie 2025, situația financiară a firmei era una foarte gravă și că, de șase ani, fabrica mergea în pierdere. Afaceristul a sperat că prin investiții, producția va putea continua, dar ulterior a realizat că fabrica nu putea fi salvată. Aceasta a fost închisă definitiv, iar sutele de angajați au rămas fără loc de muncă.

„Situația financiară a societății este dezastruoasă. De 6 ani, societatea este pe pierdere. Înainte de a prelua pachetul majoritar de acțiuni, era programată o concediere colectivă. Știam de ea din timpul negocierilor, însă am insistat să nu dăm oamenii afară. Nu se poate continua așa. Planurile inițiale nu au mai putut fi puse în aplicare, iar regretul meu cel mai mare este legat de toți acești oameni, profesioniști foarte buni, alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid.”, a declarat investitorul din Sibiu, care preluare fabrica în primăvara acestui an.

O altă fabrică de textile a ajuns la faliment

Industria textilă este grav afectată de un val de concedieri și de închideri de fabrici și firme. Fabrica de Confecții din Tulcea are o istorie de 45 de ani, însă a ajuns la lichidare. Conducerea a anunțat că fabrica va fi definitiv închisă și activele imobiliare ale societății, precum și construcțiile și terenul aferent vor fi scoase la vânzare.

În anii săi de glorie, unitatea a fost partener de producție pentru numeroase branduri internaționale de renume din Germania, Italia, Marea Britanie, Franța și Grecia.

La apogeul său, fabrica avea peste 450 de angajați care produceau zilnic aproximativ 3.000 de cămăși pentru branduri precum Guy Laroche, Pierre Cardin, Gianfranco Ferre sau Bigotti. În perioada de comunism, efectivul de salariați ajunsese chiar la aproape 2.000 de persoane. Acționarii au aprobat dizolvarea societății și inițierea procedurii de lichidare, după 45 de ani de activitate.

