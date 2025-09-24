Prima pagină » Social » O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă

O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă

24 sept. 2025, 15:02, Social
O fabrică de renume din România și-a închis activitatea. Câți angajați au rămas fără loc de muncă

O fabrică de renume din țară și-a închis activitatea. Este vorba despre fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș, care a fost vândută și și-a închis activitatea, după șase ani de probleme financiare. Câți angajați au rămas fără loc de muncă.

O fabrică de renume din România și-a închis activitatea

Conducerea fabricii de ciorapi Cisarom din Sebeș a anunțat că a vândut toate bunurile și activitatea firmei s-a închis definitiv. Planul pentru redresarea firmei a eșuat, iar toți angajații au fost concediați.

Anul acesta, în primăvară, fabrica a fost preluată de un investitor din Sibiu, el declara că în martie 2025, situația financiară a firmei era una foarte gravă și că, de șase ani, fabrica mergea în pierdere. Afaceristul a sperat că prin investiții, producția va putea continua, dar ulterior a realizat că fabrica nu putea fi salvată. Aceasta a fost închisă definitiv, iar sutele de angajați au rămas fără loc de muncă.

„Situația financiară a societății este dezastruoasă. De 6 ani, societatea este pe pierdere. Înainte de a prelua pachetul majoritar de acțiuni, era programată o concediere colectivă. Știam de ea din timpul negocierilor, însă am insistat să nu dăm oamenii afară. Nu se poate continua așa. Planurile inițiale nu au mai putut fi puse în aplicare, iar regretul meu cel mai mare este legat de toți acești oameni, profesioniști foarte buni, alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid.”, a declarat investitorul din Sibiu, care preluare fabrica în primăvara acestui an.

O altă fabrică de textile a ajuns la faliment

Industria textilă este grav afectată de un val de concedieri și de închideri de fabrici și firme. Fabrica de Confecții din Tulcea are o istorie de 45 de ani, însă a ajuns la lichidare. Conducerea a anunțat că fabrica va fi definitiv închisă și activele imobiliare ale societății, precum și construcțiile și terenul aferent vor fi scoase la vânzare.

În anii săi de glorie, unitatea a fost partener de producție pentru numeroase branduri internaționale de renume din Germania, Italia, Marea Britanie, Franța și Grecia.

La apogeul său, fabrica avea peste 450 de angajați care produceau zilnic aproximativ 3.000 de cămăși pentru branduri precum Guy Laroche, Pierre Cardin, Gianfranco Ferre sau Bigotti. În perioada de comunism, efectivul de salariați ajunsese chiar la aproape 2.000 de persoane. Acționarii au aprobat dizolvarea societății și inițierea procedurii de lichidare, după 45 de ani de activitate.

Autorul recomandă

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor
VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
UPDATE Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
16:41
Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
ACTUALITATE Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
16:41
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
SPORT Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
16:37
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
AI AFLAT! Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
16:36
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”