Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”

„Anunț ieșirea din partidul A.U.R. și delimitarea totală față de dl. George Simion”, își anunță demisia Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, câștigător la alegerile din Ilfov, dar rămas în afara Parlamentului la redistribuire, într-un clip postat pe facebook.

Mihalcea îi reproșează liderului AUR mai multe lucruri, printre care și acelea că „dl. Nicușor Dan a avut în dl. George Simion cel mai puternic agent electoral” sau „Aglutinarea de imagine a dlui Călin Georgescu și pelteaua falsei lupte pentru libertate o consider cu un cuvânt românesc obiectiv: o panaramă!”

Sergiu Mihalcea se „delimitează total de George Simion” pe care-l consideră direct vinovat pentru că a pierdut mandatul de senator de Ilfov, deși a fost ales „prin votul masiv și neașteptat al oamenilor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Simion, pentru Gândul: „Emmanuel Macron, în acest moment, este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”

AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion: „Avem datoria să obținem cel puțin 50%”