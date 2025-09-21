Prima pagină » Actualitate » Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”

Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”

Luiza Dobrescu
21 sept. 2025, 12:06, Actualitate
Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”

„Anunț ieșirea din partidul A.U.R. și delimitarea totală față de dl. George Simion”, își anunță demisia  Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, câștigător la alegerile din Ilfov, dar rămas în afara Parlamentului la redistribuire, într-un clip postat pe facebook. 

Mihalcea îi reproșează liderului AUR mai multe lucruri, printre care și acelea că „dl. Nicușor Dan a avut în dl. George Simion cel mai puternic agent electoral” sau „Aglutinarea de imagine a dlui Călin Georgescu și pelteaua falsei lupte pentru libertate o consider cu un cuvânt românesc obiectiv: o panaramă!”

Sergiu Mihalcea se „delimitează total de George Simion” pe care-l consideră direct vinovat pentru că a pierdut mandatul de senator de Ilfov, deși a fost ales „prin votul masiv și neașteptat al oamenilor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Simion, pentru Gândul: „Emmanuel Macron, în acest moment, este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”

AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion: „Avem datoria să obținem cel puțin 50%”

Citește și

IT&C Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA
14:19
Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA
ACTUALITATE Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
13:48
Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
POLITICĂ După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
13:40
După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
POLITICĂ Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
13:32
Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
ULTIMA ORĂ Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
13:14
Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Diana și Iulia sunt cele două surori moarte la câteva zile distanță, în Arad. Una era învățătoare, iar cealaltă abia se căsătorise: ,,Un suflet tânăr, blând și luminos”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deodorant pentru tot corpul: Între nevoie și strategie de marketing
EXTERNE Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
13:58
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
SPORT Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
13:03
Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
12:59
Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
12:52
Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
EXCLUSIV Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
12:18
Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
ACTUALITATE Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”
12:14
Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”