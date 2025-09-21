„Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea președintelui Trump și participăm la numeroase conferințe pentru a învăța unii de la alții și a ne uni forțele”, a declarat George Simion în cadrul evenimentului „The Right That Wins”, de la Paris, de sâmbătă.

Liderul AUR s-a declarat bucuros de faptul că tot mai multe partide de dreapta câștigă alegeri în Europa și are de gând ca partidul pe care-l conduce să obțină un scor de 50% la următorul tur de scrutin.

Declarația vine în contextul în care cel mai recent sondaj AVANGARDE îl dă drept câștigător, cu 41%, în cazul în care duminică ar avea loc alegeri parlamentare.

„Avem datoria să ajungem la cel puțin 50%. Trebuie să muncim zi de zi pentru a convinge și a câștiga”, a transmis Simion.

Până pe 10 octombrie vor fi constituite organizațiile de bază ale partidului, formate din cel puțin trei membri pe stradă, sat sau zonă, a mai spus Simion, de la Paris.

Sondajul Avangarde arată că, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 41% din voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%. Alte partide ar obține mai puțin de 2%, sub pragul electoral.

