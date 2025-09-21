Prima pagină » Actualitate » AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion: „Avem datoria să obținem cel puțin 50%”

AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion: „Avem datoria să obținem cel puțin 50%”

Luiza Dobrescu
21 sept. 2025, 07:49, Actualitate
AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion:

„Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea președintelui Trump și participăm la numeroase conferințe pentru a învăța unii de la alții și a ne uni forțele”, a declarat George Simion în cadrul evenimentului „The Right That Wins”, de la Paris, de sâmbătă.  

Liderul AUR s-a declarat bucuros de faptul că tot mai multe partide de dreapta câștigă alegeri în Europa și are de gând ca partidul pe care-l conduce să obțină un scor de 50% la următorul tur de scrutin.

Declarația vine în contextul în care cel mai recent sondaj AVANGARDE îl dă drept câștigător, cu 41%,  în cazul în care duminică ar avea loc alegeri parlamentare.

„Avem datoria să ajungem la cel puțin 50%. Trebuie să muncim zi de zi pentru a convinge și a câștiga”, a transmis Simion.

Până pe 10 octombrie vor fi constituite organizațiile de bază ale partidului, formate din cel puțin trei membri pe stradă, sat sau zonă, a mai spus Simion, de la Paris.

Sondajul Avangarde arată că, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 41% din voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%. Alte partide ar obține mai puțin de 2%, sub pragul electoral.

Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie

George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic

