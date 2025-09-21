Simion, pentru Gândul: „Emmanuel Macron, în acest moment, este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”

„Va trebui să ne părăsească această clasă politică globalistă” spune liderul AUR, într-o declarație exclusivă pentru Gândul. George Simion a adăugat și că președintele Franței, Emmanuel Macron, odată rămas fără sprijinul partidului care-l susținea, „e mai interesat de o funcție europeană” și „este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis”.

Simion, care este președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, a susținut un discurs sâmbătă în capitala Franței, la o conferința organizată de Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), un eveniment care a reunit politicieni conservatori de la nivel european.

Declarația sa vine în contextul în care membrii AUR „lucrează la nivel european pentru ca forțele globaliste să piardă, în cele din urmă.”

„Emmanuel Macron, în acest moment, e mai interesat de o funcție europeană. Este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis și nu mai e interesat de politica națională, de politica franceză. Urmărește o funcție la nivelul viitoarei Comisii Europene. Două moțiuni de cenzură vor fi votate în Parlamentul European. Se pare că domnul Piperea(n.r. Gheorghe, europarlamentar) și colegii noștri de la AUR au dat tonul. Acuma și grupul de stânga din Parlamentul European și grupul patrioților europeni au depus două moțiuni diferite”, a declarat Simion, pentru Gândul.

Liderul AUR a mai spus că acțiunile întreprinse au un scop precis și anume acela că „va trebui să ne părăsească această clasă politică globalistă, neadaptată la nevoile populației, care nu poate genera soluții.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AUR intră în cantonament, pentru viitoarele alegeri/George Simion: „Avem datoria să obținem cel puțin 50%”

George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic