SIE scoate la concurs zeci de posturi. De la spioni, șoferi, IT-iști și experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare

Denis Andrei
03 sept. 2025, 11:03, Actualitate
Sursa foto: Profimedia images

Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi. Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe și restricții de confidențialitate, iar salariile sunt motivante și cresc odată cu experiența.

SIE caută personal pentru o gamă variată de funcții, inclusiv ofițeri operativi, specialiști în social media, IT-iști, ofițeri de analiză strategică, criptologi, ofițeri cybersecurity, șoferi, zugravi și instalatori.

Activitatea în serviciile de informații presupune respectarea strictă a confidențialității, restricții privind viața personală și familiala și implicarea în misiuni care pot fi riscante.

Ce presupune munca în operativ

Ofițerii operativi SIE identifică surse de informații, colectează date și raportează amenințările potențiale.

Candidații ideali trebuie să aibă studii superioare, inteligență peste medie, abilități excelente de comunicare și relaționare, cunoașterea limbilor străine și disponibilitate pentru misiuni externe.

De asemenea, pentru cei care nu doresc misiuni de teren, SIE oferă posturi în analiza strategică sau monitorizarea rețelelor sociale.

Ofițerii de social media urmăresc informațiile tactice de interes național și combat agresiunile informaționale online. Sunt necesare studii în marketing, comunicare, relații internaționale, științe politice sau limbi străine, precum și o bună stăpânire a mediului online.

Pasionații de tehnologie au la dispoziție două poziții în cadrul SIE: ofițer cybersecurity și ofițer cercetare/dezvoltare software/hardware. Primul se ocupă cu proiectarea, implementarea și operarea unor sisteme de monitorizare, detecție și răspuns la atacuri cibernetice, iar cel de-al doilea va proiecta soluții tehnice cu rol ofensiv sau defensiv în cadrul unor proiecte complexe ce implică software, hardware sau inteligență artificială (AI).

Totodată, serviciul mai recrutează ofițeri pentru criptologie, administrarea rețelelor de telecomunicații, inginerie mecanică, IT, precum și personal tehnic-administrativ – de la electricieni, frigotehniști, zugravi și lăcătuși mecanici, până la conducători auto și îngrijitori.

Spre exemplu, un electrician care vrea să se angajeze la SIE are nevoie de:

  • calificare ca electrician și/sau autorizare ANRE
  • seriozitate și corectitudine
  • capacitatea de a gestiona eficient situațiile de urgență

Responsabilități:

  • execută lucrări de instalații electrice
  • asigură funcționarea în condiții de siguranță a echipamentelor electrice din dotarea sediilor

Conducător auto

Cerințe:

  • permis de conducere valabil pentru categoriile B, C, D și E
  • spirit de echipă și bune abilități de colaborare

Responsabilități:

  • asigură activitățile de transport cu vehiculele din dotarea instituției

Frigotehnist

Cerințe:

  • calificare în domeniul frigotehnic
  • capacitate de reacție rapidă în situații tehnice

Responsabilități:

  • execută lucrări de instalații pentru climatizare
  • asigură funcționarea echipamentelor de climatizare, ventilație și refrigerare

Lăcătuș mecanic

Cerințe:

  • calificare în meseria de lăcătuș mecanic
  • utilizare corectă a echipamentelor specifice
  • abilități de organizare și planificare

Responsabilități:

  • execută lucrări de lăcătușărie și construcții metalice în cadrul sediilor instituției

Zugrav

Cerințe:

  • calificare în meseria de zugrav
  • atenție la detalii și precizie în execuție

Responsabilități:

  • execută lucrări de zugrăveli și reparații interioare
  • realizează retușuri și lucrări de vopsitorie la lemn și metal

Îngrijitor

Cerințe:

  • seriozitate, responsabilitate și disponibilitate pentru activități repetitive
    dorința de stabilitate profesională

Responsabilități:

  • execută activități de curățenie și întreținere în spațiile instituției

Ce salarii oferă SIE

Selectarea presupune teste medicale, interviuri, evaluare psihologică și profesională, verificări de securitate și cunoștințe de limbă străină.

Candidații cu antecedente penale sau probleme cu drogurile sau alcoolul sunt descalificați. Angajații SIE trebuie să respecte restricții de confidențialitate și să gestioneze stresul generat de natura secretă a muncii.

Salariile încep de la aproximativ 5.000 – 5.500 de lei pe lună pentru debutanți și cresc odată cu vechimea și gradele. Șeful SIE are un venit brut de aproximativ 19.000 de lei lunar.

Mediafax
