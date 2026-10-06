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Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European

Siegfried Mureșan anunță prioritățile din bugetul Parlamentului European
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Siegfried Mureșan a anunțat, printr-o postare pe contul său de Facebook, prioritățile din bugetul Parlamentului European. Europarlamentarul a adus în atenție înspre ce direcție ar trebui să existe investiții.

Siegfried Mureșan spune că România susține priorități precum sprijinirea fermierilor, dezvoltarea regiunilor și investițiile în școli, spitale și drumuri. Europarlamentarul pledează și pentru investiții în securitate, economie, inovare și digitalizare. Poziția Parlamentului European urmează să fie apărată în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

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Mesajul lui Siegfried Mureșan. Sursă foto: Facebook

„Am apărat astăzi, în plenul Parlamentului European, poziția noastră, a Parlamentului, privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
Am spus că trebuie să investim în:

  • sprijinirea fermierilor și dezvoltarea agriculturii;
  • dezvoltarea regiunilor și în politica de coeziune: adică școli, spitale, drumuri,

dar și în:

  • întărirea securității;
  • întărirea economiei;
  • Inovare, digitalizare.

Vedem că acestea sunt prioritățile României privind bugetul Uniunii Europene, dar sunt și prioritățile Uniunii în ansamblu.

De aceea, considerăm că poziția Parlamentului răspunde nevoilor oamenilor și o vom apăra în negocierile finale din aceste săptămâni.

Așteptăm ca și Consiliul să adopte o poziție comună pentru ca negocierile să înceapă, iar bugetul să fie adoptat la timp și banii să ajungă la beneficiari”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Republica Moldova a primit alte milioane de euro de la Comisia Europeană

De altfel, în urmă cu o zi, europarlamentarul a anunțat că Republica Moldova a primit încă 157 de milioane de euro din partea Comisiei Europene. Banii au fost transferați prin Planul de creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Odată cu această tranșă, finanțarea acordată statului prin mecanism ajunge la 661 de milioane de euro. Siegfried Mureșan spune că a negociat planul în numele Parlamentului European.

Siegfried Mureșan spune că efectele Planului de creștere vizează nu doar Republica Moldova, ci și România. Europarlamentarul subliniază că măsurile sunt importante inclusiv pentru sutele de mii de români care trăiesc peste Prut. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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