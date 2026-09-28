Alfred Simonis, atac la Dominic Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu are dreptul să confunde propria situație cu Revoluția”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, îl critică dur pe Dominic Fritz după evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat de liderul USR cu câteva zile înainte de încetarea mandatului său de primar al Timișoarei. Simonis susține că termenul „revoluție” nu ar trebui folosit în scop electoral și acuză că situația politică și juridică a lui Fritz nu poate fi comparată cu Revoluția din Decembrie 1989.

Simonis afirmă că a evitat până acum să comenteze declarațiile lui Fritz, însă consideră că prin evenimentul organizat la Timișoara „s-a depășit orice limită”.

„«Revoluție», un cuvânt pe care niciun politician, mai ales timișorean, nu ar trebui să îl folosească în scop electoral. Cineva ar fi trebuit să îi spună și lui Dominic Fritz acest lucru”, a transmis Alfred Simonis.

Simonis: „O bătălie politică nu poate fi comparată cu Revoluția”

Președintele CJ Timiș susține că disputa politică și juridică în care se află Dominic Fritz nu poate fi pusă pe același plan cu evenimentele din decembrie 1989.

„O bătălie politică a unui personaj care a încălcat legea și care încearcă să supraviețuiască politic nu poate fi comparată cu Revoluția și în niciun caz nu poate fi asumată ca o continuare a Revoluției din decembrie 1989”, a afirmat Simonis.

„Fritz poate contesta legea, Parlamentul, poate acuza partidele politice, Curtea Constituțională sau pe cine dorește, e dreptul său, dar nu are dreptul să confunde propria situație politică și juridică cu Timișoara, cu atât mai puțin cu Revoluția”, a transmis Alfred Simonis.

„Nu a îndrăznit nimeni în 36 de ani să confişte idealurile din decembrie 1989”

Simonis face referire la sacrificiul celor care au ieșit în stradă în decembrie 1989 și susține că idealurile Revoluției nu ar trebui asociate cu interesele unui politician.

„Nu a îndrăznit nimeni în 36 de ani de democrație să confişte idealurile din decembrie 1989 pentru un interes personal”, afirmă președintele CJ Timiș.

„Revoluția a însemnat oameni care au avut curajul să iasă în stradă, care și-au dat viața pentru libertate și au răsturnat un regim criminal care a guvernat România o jumătate de secol”, a mai transmis Simonis.

Simonis: „Timișoara nu începe și nu se termină cu niciun om politic”

Alfred Simonis îl critică pe Dominic Fritz și pentru modul în care acesta s-ar fi schimbat, în opinia sa, în cei șase ani de când conduce Primăria Timișoara.

„Dominic Fritz a schimbat foarte mult în ultimii șase ani, a devenit un politruc acționat după putere, arogant, manipulator, care consideră că regulile nu ar trebui să i se aplice”, a afirmat Simonis.

„Timișoara nu începe și nu se termină cu niciun om politic, iar Revoluția este a Timișoarei, nu a lui Dominic Fritz.”