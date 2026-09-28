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Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”

Melania Agiu
Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”
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Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena, Pavlos Marinakis, a oferit prima reacție oficială după acuzațiile potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat într-o discuție privată că Washingtonul deține pârghiile necesare pentru a provoca inclusiv căderea unor guverne europene, pe „modelul României”.

„Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen. Și, ca să fim serioși, niciodată nu s-ar fi tolerat așa ceva” a transmis purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, solicitat să comenteze un articol din Wall Street Journal.

„Este adevărat că relația dintre Grecia și Statele Unite este astăzi mai strânsă și mai stabilă ca niciodată. Este o relație strategică de profunzime, bazată pe respect reciproc și pe valori comune”, a declarat Marinakis, potrivit Sky.gr.

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În ceea ce privește sectorul energetic – după cum a subliniat el –, Grecia este un partener strategic al Statelor Unite ale Americii, iar exemplele care demonstrează acest lucru sunt numeroase.

„ExxonMobil și Chevron investesc, împreună cu companii grecești, în explorarea resurselor energetice ale țării, iar în câteva luni este programată prima forare de explorare în Marea Ionică, după aproape 50 de ani.”

„În același timp, Coridorul Vertical contribuie la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, un proiect extrem de important care consolidează securitatea energetică a Greciei și consolidează rolul acesteia în aprovizionarea și a altor țări terțe”, a subliniat acesta.

Purtătorul de cuvânt al guvernului a adăugat:

„Guvernul elen depune eforturi pentru consolidarea poziției țării în domeniul energetic și geopolitic și pentru apărarea interesului național. Nu se implică în competiții comerciale și de afaceri”.

La o întrebare separată privind ce i-a transmis ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, în legătură cu cina la care face referire Wall Street Journal, purtătorul de cuvânt al guvernului a reiterat că „nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen”.

Reamintim că luni, partidul de opoziție PASOK, dar și alte formațiuni din Grecia au cerut explicații oficiale Executivului grec.

PASOK, ELAS, SYRIZA și KKE au cerut guvernului să răspundă la ceea ce Wall Street Journal descrie ca având loc în timpul unei cine în luna martie a anului trecut între ambasadorul SUA, Kimberly Guilfoyle, și ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou. Ziarul american face referire la un incident petrecut în timpul unei cine la Atena, la care au participat oficiali greci și americani. Acolo, dna Guilfoyle – potrivit unei persoane care a participat la cină și altora care au fost informați despre incident – ar fi spus cu ocazia căderii guvernului din România: „Putem face asta în orice țară dorim. Putem face și aici”. Discuția a devenit apoi intensă, dl Papastavrou răspunzând că SUA nu poate înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor.

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