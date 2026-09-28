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Un parlamentar AUR s-a prezentat la audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan, în ciuda deciziei partidului. Ce spune despre posibilele repercusiuni

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Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a ignorat decizia formațiunii de a nu se prezenta la audierile miniștrilor. Parlamentarul este prezent în comisiile reunite care îl audiază pe Sebastian Burduja și spune că nu se teme de repercusiunile deciziei sale.

Un parlamentar AUR s-a prezentat la audierile miniștrilor din Guvernul Mureșan

Era decizia partidului. Eu de foarte multe ori am contestat decizia. Avem o datorie față de oameni și am o responsabilitate ca senator să le pun întrebări miniștrilor”, a declarat Silegeanu.

Senatorul a transmis că nu se teme de repercusiuni și că i-a informat deja pe colegii săi că va merge, iar ei i-ar fi replicat „să facă ce simte”.

Nu am de ce. În al doilea rând nu am încredere în întrebările pe care o să le pună cei de la PNL, USR sau de la PSD”.

Silegeanu a transmis că este singurul parlamentar AUR care a decis să ignore decizia luată de partid.  Acesta a fost întrebat dacă va părăsi grupul parlamentar și a respins, motivând: „am alegătorii în spate și simt că responsabilitatea mea să vin aici”.

Simion: ”Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan”

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni, 28 septembrie, că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți în plen la votul de învestitură pentru guvernul Siegfried Mureșan. De asemenea, Simion are în vedere două opțiuni după căderea Guvernului Mureșan, fie un Executiv cu miniștri AUR, fie alegeri anticipate. În cazul în care președintele Nicușor Dan nu va declanșa alegeri înainte de termen, formațiunea lui Simion va lua în considerare suspendarea liderului de la Cotroceni.

George Simion a precizat că AUR nu va vota un „guvern-marionetă” și exclude, de asemenea, susținerea lui Alexandru Nazare în contextul unei eventuale desemnări.

Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră”, a declarat liderul AUR într-o postare pe Facebook.

Sursa video: Știripesurse

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