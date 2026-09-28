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SUA și China bat palma: Acord istoric pentru reducerea tarifelor după 8 ani de război comercial

SUA și China bat palma: Acord istoric pentru reducerea tarifelor după 8 ani de război comercial
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Republica Populară Chineză și Statele Unite ale Americii au ajuns  la un acord pentru reducerea tarifelor impuse cu 60 de miliarde de dolari ce vizează produsele comercializate între cele două părți. Sunt vizate nu doar produsele agrare, dar și produsele americane de cosmetică și jucăriile chinezești. Ca urmare a noilor înțelegeri, SUA și China vor coopera mai strâns și în domeniul inteligenței artificiale. 

Sub îndrumarea Biroului Comerțului SUA-China, cele două țări au convenit un tratament tarifar mai favorabil în valoare de 30 de miliarde de dolari pentru comerțul cu produse neesențiale, a transmis duminică reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, într-un comunicat pentru Reuters.

Ce produse vor fi vizate de reducerea tarifelor?

30% din exporturile americane către China vor fi deblocate. Prin reducerea reciprocă a tarifelor și prelungirea armistițiului comercial stabilite în urma vizitei liderului chinez Xi Jinping la Washington DC de săptămâna trecut, tensiunile dintre cele două țări se ameliorează.

China intenționează să reducă tarifele asupra produselor din SUA:porumb, grâu, carne, lactate, uleiuri vegetale, făină, peștele, fructele de mare,  cosmeticele, dispozitivele medicale, buștenii, produsele de lemn dar nu și soia. China deja cumpără soia din SUA la scarl largă după ce anul trecut a încheiat o înțelegere prin care a promis că va achiziționa anual 25 de milioane de tone. China va importa și 10 milioane de tone de cărbune din SUA în 2027 și 2028.

SUA vor reduce tarifele pentru electrocasnicele mici, aparatele de cafea, prăjitoarele de pâine, veselă, pături, lenjerie de pat, jucării, artificii, lămpi pentru brazii de Crăciun, decorațiuni de sărbători, scaune auto pentru copii.

Războiul Comercial China-SUA durează de 8 ani!

SUA și China se află într-un război comercial din 22 ianuarie 2018, după ce Donald Trump, atunci în primul mandat de președinte al SUA, a impus majorarea tarifelor și bariere comerciale asupra Chinei, acuzând regimul comunist de la Beijing pentru încălcarea drepturilor de autor.

Xi Jinping a ripostat cu tarife majorate pe 2 aprilie 2018. În 2019, Trump a semnat un ordin executiv prin care interzicea companiei chinezești Huawei să mai cumpere componente vitale de la companiile americane fără să primească aprobare.

În ianuarie 2020, cele două părți au ajuns la înțelegere în ianuarie 2020, însă pandemia de COVID-19 a dus la prăbușirea comerțului global și a rezultat o recesiune majoră pentru ambele țări.

„Ziua Eliberării” a escaladat conflictul dintre Washington și Beijing

Administrația Biden a menținut tarifele crescute asupra mașinilor electrice și panourilor solare importate de China.

Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, Trump a escaladat războiul comercial și a crescut cu 145% tarifele îndreptate asupra produselor chineze. China a răspuns cu tarife majorate cu 125% asupra produselor americane.

Acțiunile au scăzut în hina luni, după ce investitorii aveau inițial prea puține informații îmbucurătoare de la întâlnirea bilaterală dintre Trump și Xi. Acțiunile pe tehnologie au căzut ca urmare a deciziei bipartizane de a înternzice componentele chinezești de la centre de date.

Sursa Foto: Donald Trump, Facebook/Hepta

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