Chiar și unele dintre cele mai importante evenimente din viața noastră se pot transforma rapid într-o imagine neclară, pierzând detalii esențiale și deformându-se odată cu trecerea timpului. În unele cazuri foarte rare, însă, amintirile sunt la fel de vii ca în ziua în care au fost întipărite.

Se crede că mai puțin de 100 de persoane au o memorie autobiografică extrem de superioară (HSAM). Un nou studiu documentează experiențele uneia dintre ele: un băiat de 16 ani pe care oamenii de știință l-au numit KCL, pentru a-i proteja identitatea. El are capacitatea remarcabilă de a-și aminti evenimente din propria viață cu detalii surprinzător de precise, scrie Science Alert.

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În februarie 2025, KCL l-a contactat pe cercetătorul în domeniul cogniției Krystian Barzykowski, care a publicat mai multe lucrări despre fenomenul memoriei autobiografice involuntare.

„El a descris faptul că are amintiri autobiografice extrem de timpurii, inclusiv amintiri care datează de la aproximativ trei luni (aprilie 2009), precum și amintiri din copilăria timpurie (2010–2011), care ar fi fost confirmate de părinții săi”, descriu Barzykowski și echipa sa în raportul de caz.

„El a indicat, de asemenea, că un sentiment de experiență autobiografică conștientă și continuă a apărut în jurul vârstei de trei ani. De atunci, el a relatat că majoritatea amintirilor sale sunt foarte detaliate și ușor accesibile.”

KCL a spus că amintirile sale erau adesea declanșate involuntar de indicii minore – un miros, un cântec, o anumită propoziție – susținând că își putea aminti evenimente detaliate din aproximativ jumătate dintre zilele care trecuseră începând din jurul lunii august 2022.

Performanța lui depășește 99,9% din populație

Echipa de cercetare a efectuat de la distanță o serie de teste consacrate cu KCL, deoarece băiatul locuia departe de echipa de cercetători. Aceștia au confirmat că KCL avea într-adevăr HSAM, atingând un nivel despre care, din punct de vedere statistic, se așteaptă să depășească 99,9% din populația generală.

Pe de altă parte, atenția, memoria de lucru și funcțiile executive ale acestuia păreau toate relativ normale. Acest lucru este, în mod surprinzător, tipic pentru persoanele cu HSAM.

Nu existau alte semne că ceva neobișnuit se petrecea în creierul lui KCL. Conform relatărilor părinților săi, dezvoltarea lui de la naștere fusese în rest normală, fără probleme psihiatrice sau educaționale.

„Dovezile acumulate sugerează că [persoanele cu HSAM] nu sunt «supereroi» cognitivi”, scriu Barzykowski și echipa sa.

„Dimpotrivă, ele par în mare măsură comparabile cu populația generală în domenii precum învățarea informațiilor cotidiene sau memorarea numerelor. Ceea ce le diferențiază este modul în care își amintesc și accesează evenimentele autobiografice – informații despre ceea ce au experimentat, văzut și trăit.”

Cercetătorii încearcă să înțeleagă mecanismul din spatele fenomenului

Barzykowski și colegii săi au fost interesați în mod special de aspectul involuntar al amintirilor lui KCL, care amintește de primul caz oficial de HSAM publicat în 2006, în care era descrisă o femeie cu amintiri despre propriul trecut „neîntrerupte, incontrolabile și automate”.

De atunci au apărut și alte cazuri de HSAM, însă majoritatea acestor studii și-au testat subiecții în privința capacității de rememorare voluntară. Puține studii s-au concentrat asupra amintirilor autobiografice involuntare în rândul persoanelor cu HSAM.

Bazându-se pe o metodă consacrată pe care o testaseră asupra populației generale, Barzykowski și echipa sa i-au cerut lui KCL să efectueze o sarcină pe computer în cadrul căreia urmărea un set de modele pe ecranul unui computer. Periodic, îl întrebau despre gândurile care îi trecuseră prin minte.

În comparație cu datele existente provenite de la persoane obișnuite, KCL a avut o frecvență „considerabil mai ridicată” a amintirilor autobiografice involuntare care au apărut în timpul testelor.

Însă acest lucru se aplica doar gândurilor despre propriul său trecut. Gândurile spontane legate de viitor se încadrau în limite normale, la fel ca frecvența generală a gândurilor care nu aveau legătură cu sarcina.

Autorii consideră acest lucru deosebit de interesant. Dovezile tot mai numeroase sugerează că HSAM nu este atât un caz de memorie în general superioară, cât „o schimbare în dinamica recuperării amintirilor, caracterizată printr-o sensibilitate crescută la indicii și un prag mai scăzut pentru accesarea informațiilor autobiografice”, scriu aceștia.

„Unicitatea sa poate consta nu doar în ceea ce este reținut, ci și în modul în care sunt accesate amintirile autobiografice, evidențiind accesibilitatea și dinamica recuperării amintirilor drept mecanisme-cheie care stau la baza memoriei autobiografice excepționale.”