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Cât plătește o familie pentru o zi petrecută la Târgul de Crăciun din Craiova. Căsuțele cu bunătăți s-au deschis încă de dimineață

Elena Ailuţoaei
Cât plătește o familie pentru o zi petrecută la Târgul de Crăciun din Craiova. Căsuțele cu bunătăți s-au deschis încă de dimineață
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Târgul de Crăciun transformă Craiova într-o destinație de weekend pentru turiștii din țară și din străinătate. Atrași de decorurile spectaculoase din Tărâmul Elfilor, de instalațiile luminoase și de numeroasele atracții, vizitatorii aleg să petreacă aici câteva zile. Hotelierii și comercianții speră ca numărul turiștilor să crească în perioada următoare, iar târgul să aducă un plus de clienți.

Căsuțele cu bunătăți s-au deschis încă de dimineață și vizitatorii au fost curioși care sunt preturile.

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„- Am mâncat pastramă de oaie. Mămăligă, cartofi și cu șnițele.
– Cât v-a ajuns?
– 200 de lei cred. A fost ok.
– Și gogoșile cât au fost?
– 30 de lei.
– Cum vi se par?
– Superbe, foarte bune.
– Și prețurile cum vi se par?
– Sunt bune. Nu sunt scumpe, acum sunt pentru fiecare buzunar”, spune o tânără venită din Timișoara cu doi copii minori.

Comercianții spun că anul acesta cel puțin la preparatele tradiționale din carne prețurile au mai crescut cu un leu pe suta de grame, iar pentru a gusta măcar un preparat ai nevoie de minimum 70 de lei.

„- Îi așteptăm cu mici, grătare, frigărui, imediat o să scoatem sărmăluțe, pomana porcului mai avem, câțiva dintre ei deja au venit.
– Cum sunt prețurile anul acesta?
– 16 lei la suta de grame, am mai mărit cu un leu. Sunt asemănătoare prețurile. Micul e tot 8 lei. 10 lei suta de grame la murături si cartofi.
– Care e suma minimă cu care poți mânca?
– 80 de lei, 70-80 de lei”, spune Iustina Todireanu, comerciant Târgul de Crăciun Craiova.

„Probabil oamenii nu au aceeași putere de cumpărare ca în trecut, având în vedere faptul că venim după perioadă de criza economică. Sperăm la mai bine și pentru a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă, trebuie să fim optimiști”, spune Marius Bănică, președinte HORECA Oltenia.

Turiștii care vor veni în perioada următoare au la dispoziție 1.000 de locuri de parcare numai la aeroport în parcare.

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