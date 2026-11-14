Un parlamentar ucrainean și-a expus, fără să vrea, părțile intime într-o transmisiune TV în direct, în timpul unui interviu despre criza energetică din Ucraina

Deputatul ucrainean Oleksii Kucherenko a fost protagonistul unui incident stânjenitor în timpul unei emisiuni live la Kyiv TV. Acesta a șocat-o atât pe moderatoare, cât și pe telespectatori, după ce și-a expus, din greșeală, partea inferioară a corpului fără pantaloni în timp ce ajusta unghiul camerei telefonului.

Din moment ce interviul era acordat prin videoconferință, deputatul ucrainean a optat pentru un stil vestimentar minimalist în partea de jos a corpului. Incidentul s-a petrecut în cadrul unui interviu la distanță despre criza energetică din Ucraina. În timp ce încerca să își ajusteze unghiul telefonului, acesta a căzut și i-a expus părțile intime în timpul transmisiunii.

Prezentatoarea Yulia Gloza, care îl intervieva pe Kucherenko, și-a păstrat calmul, dar a putut fi văzută ridicând din sprâncene în semn de șoc. Aceasta s-a uitat la notițe și a continuat să-i pună întrebări politicianului ucrainean cu calm și profesionalism, în timp ce acesta a spus scurt: „mă scuzați”.

După momentul indecent și un scurt „mă scuzați”, Kucherenko a continuat să vorbească despre criza energetică ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Fost ministru al locuințelor și serviciilor comunale, Kucherenko este acum prim-vicepreședinte al influentei comisii pentru energie a parlamentului ucrainean. Acesta reprezintă partidul de opoziție Batkivșcina (Patria), condus de fostul prim-ministru Iulia Timoșenko.

Clipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, unde unii internauți l-au ironizat pe Kucherenko, în timp ce alții au lăudat calmul prezentatoarei.