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Dosar de braconaj în Dâmbovița. Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”, și alți trei bărbați, vizați de anchetă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv

Dosar de braconaj în Dâmbovița. Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”, și alți trei bărbați, vizați de anchetă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv
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Patru bărbați sunt anchetați pentru braconaj în Dâmbovița, iar doi dintre ei au fost arestați preventiv. Printre suspecți se află și Petre „Geamănu”, cunoscut drept „Împăratul lumii”, lider al clanului Luptătorilor din Capitală.

Cei patru bărbați, cu vârste între 32 și 59 de ani, au fost reținuți pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și folosirea ilegală a armelor. Printre ei s-ar afla șiPetre Ilie, cunoscut ca Petre „Geamănu”, membru al clanului „Frații Geamănu”, arată Mediafax.

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Petre „Geamănu” Ilie. Foto: arhiva.

Ce transmit autoritățile

Polițiștii din Moreni au reținut, pe 12 noiembrie, patru bărbați cu vârste între 32 și 59 de ani. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea unui procuror. Anchetatorii susțin că, între februarie 2025 și martie 2026, cei patru ar fi vânat ilegal în apropierea localităților I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni. Aceștia nu ar fi avut permise de vânătoare și ar fi folosit arme deținute ilegal și câini ogari antrenați pentru vânătoare.

Polițiștii au efectuat cinci percheziții la locuințele suspecților. Au fost ridicate patru arme de vânătoare, peste 830 de cartușe, 20 de kilograme de alice, aproximativ 90 de kilograme de vânat, 10 ogari, 3 mașini de teren și 6 telefoane mobile.

Doi dintre bărbați, în vârstă de 55 și 59 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți doi au primit control judiciar pentru 60 de zile. Deciziile au fost luate pe 13 noiembrie, după prezentarea acestora în fața magistraților.

Petre „Geamănu” Ilie a făcut ani grei de închisoare

Gândul a relatat AICI cum și-a consolidat Petre „Geamănu” cea mai periculoasă grupare din țară. Petre „Geamănu” a fost arestat în Belgia în 2006 și extrădat în România 4 ani mai târziu. După contopirea mai multor pedepse, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, inclusiv pentru jefuirea unui camion cu peste trei tone de cafea.

În 2021, a fost arestat preventiv într-un dosar DIICOT în care era acuzat de șantaj, cămătărie și organizarea unor acțiuni violente pentru recuperarea datoriilor. Eliberat la începutul lui 2023, a fost plasat în arest la domiciliu, într-un imobil de pe malul lacului Grivița, unde are o afacere cu pescuit sportiv. La aproximativ 3 luni de la eliberare, mascații au descins din nou la locuința lui Petre „Geamănu”. Potrivit unor surse Gândul, anchetatorii ar fi primit informații că acesta ar fi ieșit la vânătoare pe câmpul din apropierea lacului Grivița, deși se afla în arest la domiciliu.

Dosar de braconaj în Dâmbovița. Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”, și alți trei bărbați, vizați de anchetă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv

Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”

În luna ianuarie a anului trecut, peste 500 de persoane au participat la înmormântarea lui Gheorghe Ilie, cel mai în vârstă membru al clanului Geamănu, la Cimitirul Giulești Sârbi. Petre Ilie, aflat în arest la domiciliu, a primit permisiunea de a participa, în timp ce fratele său, Alexandru Ilie, condamnat la 30 de ani de închisoare, nu a fost învoit din penitenciar. Mai multe detalii AICI.

Acuzațiile că ar fi aruncat la câini 2 muncitori nepalezi

În 2021, ar fi aruncat la câini doi muncitori străini pe care i-ar fi prins la braconaj pe lacul Străulești. Incidentul ar fi fost filmat. Doi muncitori nepalezi de pe un șantier din apropierea lacului Străulești ar fi intrat ilegal la pescuit pe balta administrată de Petre „Geamănu”. Aceștia ar fi folosit un dispozitiv artizanal pentru a electrocuta peștii.

Cei doi muncitori ar fi fost prinși de paznicii lacului și duși în fața liderului de clan. Aceștia ar fi fost bătuți, apoi atacați de câinii interlopului, scria Cancan.

Sursă foto: Cancan / Gândul

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