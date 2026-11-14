Alaiul de la nunta fiicei lui Bolojan a defilat prin centrul Oradei, în ținute de gală. Membri de marcă ai PNL participă la eveniment

După cununia civilă în care fiica lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, și Daniel Bota și-au unit destinele, alaiul nuntașilor a plecat la pas prin centrul Oradei. Mulțimea de invitați a umplut străzile orașului, a râs și s-a bucurat de evenimentul fericit din familia fostului premier. La eveniment iau parte membri de marcă ai PNL,printre care și Florin Birta, actualul primar al Oradei.

Cum arată alaiul surprins în fața Primăriei Oradea

Imaginile surprinse în centrul orașului îi arată pe invitați ieșind și deplasându-se pe pavajul din fața clădirii Primăriei Oradea, îmbrăcați în ținute de ceremonie. Printre participanții din alai se văd bărbați îmbrăcați în costume elegante. Alături de apropiații familiei, la eveniment sunt prezenți reprezentanți importanți ai PNL,inclusiv primarul liberal al municipiului Oradea, Florin Birta.

Imaginile video surprind mai multe grupuri de invitați deplasându-se pe zona pietonală din centrul municipiului Oradea, în drum spre biserică, afișând ținute elegante de gală. Participanții merg de-a lungul arterei pietonale,pe lângă clădirile cu arcade și sediile bancare din zonă, purtând buchete de flori și accesorii de ceremonie,sub privirile trecătorilor.

În prim-planul alaiului se remarcă atât bărbați îmbrăcați în costume clasice, paltoane negre sau sacouri elegante cu papion, cât și invitate în rochii lungi de seară — în nuanțe de vișiniu, negru, bleu sau albastru-royal —, completate de sacouri purtate pe umeri, cape din blană și poșete-plic. Printre participanți se află și familii cu copii, dar și persoane în vârstă însoțite la braț de tineri în ținute de ceremonie, cu cocarde albe la rever.

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, se mărită astăzi, într-un local de lux cu 400 de locuri, conform surselor Gândul din Partidul Național Liberal. Ginerele ar fi Daniel Bota, descris de presa locală din Bihor ca fost coleg de liceu cu mireasa. El ar fi fost fotbalist și acum este antreprenor. Nunta are două perechi de nași,Victor și Lavinia Puternity, alături de Andrei și Iulia Săftescu.