Silvia Uscov a demisionat din AUR. Cunoscutul avocat susține că nu mai are „aceleași valori” cu partidul lui George Simion

Silvia Uscov a demisionat din AUR. Printr-un anunț postat pe pagina personală de Facebook, cunoscutul avocat afirmă că nu mai are „aceleași valori” cu partidul lui George Simion.

Uscov își dorea ca AUR să voteze Guvernul Veștea. De asemenea, ea nu este de acord cu alegerile anticipate, idee susținută de liderul suveraniștilor.

Uscov: „Am intrat în partid cu bună credință”

Luni dimineață, 29 iunie, Silvia Uscov, unul dintre cei mai apreciați avocați din România, a transmis că demisionează din AUR pe motiv că „nu suntem animați de aceleași valori”. Ea a făcut acest anunț printr-o postare pe social media. Printre altele, Uscov a dezvăluit că a mai avut o tentativă de a părăsi AUR și la 1 martie.

În ultima vreme, Silvia Uscov se poziționase diametral opus de viziunea partidului. De altfel, ea a criticat într-o altă postare ideea lui George Simion de a declanșa alegeri anticipate.

Iată ce a scris pe Facebook Silvia Uscov:

„Îmi anunț public demisia din partidul AUR.

Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național.

Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026.

Dumnezeu să binecuvânteze România!”.