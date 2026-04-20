Nicușor Dan, la interogatoriu. Cum a explicat președintele prezența la Curtea de Apel București, la solicitarea Gândul

Reclamat în urmă cu câțiva ani de un dezvoltator imobiliar pe motiv că ar fi încercat să blocheze, în mod abuziv, alături de un alt ONG, un important proiect în zona Deltei Văcărești, Nicușor Dan s-a prezentat astăzi la Curtea de Apel București. La solicitarea Gândul, șeful statului a explicat de ce a ales să se prezinte la CAB astăzi, în ciuda faptului că a declarat că există multe dosare în care este implicat, dar pentru care nu s-a prezentat însă în instanță.

De ce s-a prezentat Nicușor Dan astăzi la CAB. Ce răspuns a dat șeful statului

Președintele a punctat că în acest dosar a considerat că trebuie să participe pentru că, „dacă instanţa te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu ce se spune despre tine”.

”Eu am venit azi, sunt multe litigii la care sunt parte, însă, spre deosebire de toate acele litigii, în acest litigiu am fost chemat pentru interogatoriu. Dacă nu te prezinți la interogatoriu, în primul rând sfidezi instanța, în al doilea rând înseamnă că achiesezi la tot ce au spus reclamanții despre tine și de asta am venit aici”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea Gândul.

Președintele României a mai punctat că terenul despre care este vorba este CB3, ceea ce înseamnă ”în esenţă, birouri. În opinia șefului statului, orașul trebuie să aibă un echilibru între locuitori și job: „Toată fâșia dintre Lacul Văcărești și Calea Văcărești. Acest teren e CB3, care înseamnă, în esență, birouri. Care este logica? Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin în seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”, a mai afirmat Nicușor Dan.

z

DISCURS Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
18:37
Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
ACUM În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
18:07
În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
GUVERN Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
17:49
Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
FLASH NEWS George Simion, atac la Nicușor Dan. Îl acuză pe președinte că își depășește atribuțiile
15:48
George Simion, atac la Nicușor Dan. Îl acuză pe președinte că își depășește atribuțiile
LIVE 🚨 Sorin Grindeanu: “PSD a ajuns o țintă vie!” Culmea ironiei, viitorul politic al lui Ilie Bolojan se decide în sala I.C. Brătianu
15:25
🚨 Sorin Grindeanu: “PSD a ajuns o țintă vie!” Culmea ironiei, viitorul politic al lui Ilie Bolojan se decide în sala I.C. Brătianu
FLASH NEWS George Simion anunță că AUR e dispus să preia guvernarea
15:22
George Simion anunță că AUR e dispus să preia guvernarea
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Jeturile găurilor negre au fost măsurate pentru prima dată! Puterea energetică, egală cu 10.000 de Sori
HOROSCOP Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
18:32
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
INEDIT Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
18:19
Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
REACȚIE Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
18:17
Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
CONTROVERSĂ Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
18:09
Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
EXCLUSIV Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
18:03
Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți

