Nicușor Dan, la interogatoriu. Cum a explicat președintele prezența la Curtea de Apel București, la solicitarea Gândul

Reclamat în urmă cu câțiva ani de un dezvoltator imobiliar pe motiv că ar fi încercat să blocheze, în mod abuziv, alături de un alt ONG, un important proiect în zona Deltei Văcărești, Nicușor Dan s-a prezentat astăzi la Curtea de Apel București. La solicitarea Gândul, șeful statului a explicat de ce a ales să se prezinte la CAB astăzi, în ciuda faptului că a declarat că există multe dosare în care este implicat, dar pentru care nu s-a prezentat însă în instanță.

De ce s-a prezentat Nicușor Dan astăzi la CAB. Ce răspuns a dat șeful statului

Președintele a punctat că în acest dosar a considerat că trebuie să participe pentru că, „dacă instanţa te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu ce se spune despre tine”.

”Eu am venit azi, sunt multe litigii la care sunt parte, însă, spre deosebire de toate acele litigii, în acest litigiu am fost chemat pentru interogatoriu. Dacă nu te prezinți la interogatoriu, în primul rând sfidezi instanța, în al doilea rând înseamnă că achiesezi la tot ce au spus reclamanții despre tine și de asta am venit aici”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan la întrebarea Gândul.

Președintele României a mai punctat că terenul despre care este vorba este CB3, ceea ce înseamnă ”în esenţă, birouri. În opinia șefului statului, orașul trebuie să aibă un echilibru între locuitori și job: „Toată fâșia dintre Lacul Văcărești și Calea Văcărești. Acest teren e CB3, care înseamnă, în esență, birouri. Care este logica? Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin în seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”, a mai afirmat Nicușor Dan.

