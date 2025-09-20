George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic

George Simion, președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, a susținut un discurs sâmbătă în capitala Franței, la o conferința organizată de Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), un eveniment care a reunit politicieni conservatori de la nivel european.

„Voi nu ați avut ocazia să vedeți ce înseamnă comunismul”

Liderul AUR a transmis, în contextul haosului politic din Franța, că soarta poporului francez nu poate fi decisă de socialiștii care tânjesc pentru a acapara puterea.

„Voi, în Franța, și poate de asta se răspândește această infecție socialistă, nici măcar nu ați avut ocazia să vedeți ce înseamnă comunismul. Noi, românii, bulgarii, polonezii, ungurii, am trăit și nu vrem să ne întoarcem acolo”, a spus George Simion, citat de stiripesurse.ro.

„Trebuie să luptăm împreună”

Președintele AUR a afirmat că este un aliat al liderilor francezi de dreapta în lupta comună a popoarelor europene de a-și apăra identitatea civilizației.

„Sunt gata să lupt alături de dreapta franceză pentru viitorul civilizației noastre. Sunt sigur că veți restaura Franța și civilizația franceză și că veți câștiga următoarele alegeri franceze, la fel cum prietenii noștri din Italia, din Germania, din Spania, din Marea Britanie, care s-au trezit, vor câștiga următoarele alegeri pe care le vor avea. Pentru asta, trebuie să luptăm împreună”, a mai susținut Simion.

Evenimentul „The Right That Wins” a fost organizat sâmbătă, 20 septembrie, la Paris, iar alături de George Simion au mai participat politicieni conservatori precum fostul premier polonez și actualul președinte al ECR, Mateusz Morawiecki, europarlamentarii Marion Maréchal și Carlo Fidanza, vicepreședinți ai partidului ECR.

Proteste și violențe în mai multe orașe din Franța

Francezii trec printr-o perioadă de proteste majore. Violențe sporadice între demonstranți și forțele de ordine au avut loc în Piața Națiunii din Paris, ultima etapă a marșului de protest. Câțiva manifestanți au fost reținuți.

Anterior, au avut loc confruntări între demonstranți și forțele de ordine în orașele Lyon și Nantes, iar un agent de poliție a fost arestat.

În total, autoritățile au anunțat că la protestele din Franța au participat aproximativ 300.000 de persoane, în timp ce sindicatele au estimat o prezență de circa 450.000 de oameni. Cel puțin 110 persoane au fost reținute.

Sursă foto: Stiripesurse.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI: