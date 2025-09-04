Prima pagină » Actualitate » Și sindicaliştii din administraţia publică bat la poarta lui Ilie Bolojan. Amplu marș de protest pe 15 septembrie

04 sept. 2025, 13:29, Actualitate
Pachetul austerității asumat de Guvernul Bolojan prefigurează o toamnă incendiară. Sindicaliştii din administrația publică vor organiza un amplu marş de protest în Capitală, pe data de 15 septembrie. Aceștia atrag public atenția că măsurile anunţate de Guvern vor avea ca efect un blocaj generalizat în acest domeniu de activitate.

Marşul de protest al funcționarilor se anunță unul de anvergură, fiind programată inclusiv o pichetare a sediului Guvernului.

Funcționarii publici amenință cu un blocaj generalizat

Sindicaliștii sunt foarte nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv ca parte a politicii de austeritate, avertizând că protestele vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Mai mult, liderii sindicali ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.

Federaţia COLUMNA-SCOR, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală SEDLEX, Federaţia PUBLISIND, Federaţia Sindicatelor Democratice din România şi Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii a transmis, joi 4 septembrie, un comunicat de presă, anunţând declanşarea unor acţiuni comune de protest.

”Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate «Administraţie publică» şi atrag atenţia că măsurile promovate «pe persoană fizică», mai exact «.REFORMA MEA», creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”, au transmis sindicaliştii din administraţia publică.

Protest al funcționarilor publici. Pachetul 2 de măsuri este denunțat ca fiind unul arbitrar

Sindicaliştii solicită imperativ consultarea reală a organizaţiilor sindicale înainte de adoptarea pachetul 2 de măsuri, invocând faptul că, în prezent, acesta ”conţine reglementări arbitrare, nefundamentate şi cu efecte grave asupra administraţiei publice, funcţiei publice şi funcţionării instituţiilor”.

În egală măsură, liderii sindicali solicită respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici. În viziunea acestora, măsurile anunțate de Executiv ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane. Pe lista cerințelor se mai află: respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă -în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Ce revendicări mai au sindicaliștii din administrație

Pe lista de revendicări relevante anunțată de sindicaliști se mai:

  • realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice
  • renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

