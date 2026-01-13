Prima pagină » Actualitate » Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu

Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu

13 ian. 2026, 17:47, Actualitate
Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu

Sindicatul Europol anunță că reprezentanții sindicatelor din MAI, reuniți în Federația Publisind, au fost invitați marți la o ședință de lucru cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan și ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind majorarea vârstei de pensionare în sistemul de apărare și ordine publică, relateză Mediafax.

Sindicaliștii acuză declarații „manipulatoare” și fără legătură cu legea în vigoare

Sindicatul Europol susține că afirmațiile făcute de cei doi oficiali sunt „departe de realitate și profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condițiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată. În prezent, polițiștii și militarii se pot pensiona la 60 de ani, iar vârsta de pensionare urmează să crească progresiv până la 65 de ani, până în anul 2031. Sindicaliștii afirmă că angajații din sistem nu pot accepta să suporte consecințele deciziilor unor politicieni care „nu cunosc realitățile acestui domeniu și îl judecă strict electoral”.

Avertisment: mii de angajați ar putea părăsi sistemul

Potrivit Sindicatului Europol, aproximativ 25.000 de polițiști, pompieri și militari iau în calcul pensionarea, pe fondul incertitudinilor create de aceste declarații publice. În același timp, sindicaliștii avertizează că personalul tânăr ar putea alege demisia și reorientarea profesională, ceea ce ar duce la slăbirea gravă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor. Reprezentanții sindicatului subliniază că nu pot fi de acord cu „noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral”.

Polițiștii au reiterat că nu pot fi de acord cu decizia autorităților: „Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral!”, acuză sindicatul Europol.

AUTORUL RECOMANDĂ

În ce lună poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei

Crește vârsta de pensionare la 70 de ani? 600.000 de pensionari români sunt afectați

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
18:21
Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
LIFESTYLE Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus
17:54
Care sunt cele mai spectaculoase destinații europene, dar surprinzător de ieftine. Unde poți călători în 2026 cu buget redus
REACȚIE Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița”
17:45
Ponta: „România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți de fripturiști și sicofanți. Cuplul Țoiu–Mîruță sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița”
STUDIU Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință
17:17
Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință
AGRICULTURĂ APIA a anunțat când vor intra banii pentru subvențiile din zootehnie. Cine sunt beneficiarii acestor plăți
17:14
APIA a anunțat când vor intra banii pentru subvențiile din zootehnie. Cine sunt beneficiarii acestor plăți
TAXE Cât de mare este reducerea la impozitul pe proprietate dacă îl plătești până la 31 martie
17:01
Cât de mare este reducerea la impozitul pe proprietate dacă îl plătești până la 31 martie
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Știați că există șerpi „dreptaci”?
ANCHETĂ Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
18:17
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
FLASH NEWS Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
18:16
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
FLASH NEWS CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
17:41
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
FLASH NEWS „Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite
17:41
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite
ULTIMA ORĂ Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”
17:34
Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”
REACȚIE MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”
17:24
MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe