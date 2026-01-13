Sindicaliștii din MAI resping categoric creșterea vârstei de pensionare. Discuții cu ministrul Predoiu

Sindicatul Europol anunță că reprezentanții sindicatelor din MAI, reuniți în Federația Publisind, au fost invitați marți la o ședință de lucru cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan și ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind majorarea vârstei de pensionare în sistemul de apărare și ordine publică, relateză Mediafax.

Sindicaliștii acuză declarații „manipulatoare” și fără legătură cu legea în vigoare

Sindicatul Europol susține că afirmațiile făcute de cei doi oficiali sunt „departe de realitate și profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condițiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată. În prezent, polițiștii și militarii se pot pensiona la 60 de ani, iar vârsta de pensionare urmează să crească progresiv până la 65 de ani, până în anul 2031. Sindicaliștii afirmă că angajații din sistem nu pot accepta să suporte consecințele deciziilor unor politicieni care „nu cunosc realitățile acestui domeniu și îl judecă strict electoral”.

Avertisment: mii de angajați ar putea părăsi sistemul

Potrivit Sindicatului Europol, aproximativ 25.000 de polițiști, pompieri și militari iau în calcul pensionarea, pe fondul incertitudinilor create de aceste declarații publice. În același timp, sindicaliștii avertizează că personalul tânăr ar putea alege demisia și reorientarea profesională, ceea ce ar duce la slăbirea gravă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor. Reprezentanții sindicatului subliniază că nu pot fi de acord cu „noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral”.



