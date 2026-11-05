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Maia Sandu a declarat în presa maghiară că unirea Moldovei cu România ar fi o soluție pentru consolidarea securității pe fondul agresiunii ruse

Ruxandra Radulescu
Maia Sandu a declarat în presa maghiară că unirea Moldovei cu România ar fi o soluție pentru consolidarea securității pe fondul agresiunii ruse
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Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unei publicații din Ungaria că unirea cu România ar putea reprezenta o soluție pentru consolidarea securității naționale. Aceasta a precizat, însă, că nu există suficient sprijin popular pentru realizarea acestui obiectiv.

Președinta Maia Sandu a fost întrebată într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online, despre afirmațiile sale anterioare, potrivit cărora, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în contextul unui referendum.

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Potrivit aceleiași surse, președinta a explicat că poziția sa este determinată de preocupările privind securitatea și libertatea Republicii Moldova, pe fondul amenințărilor din partea Rusiei.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldovei a recunoscut că această idee nu are suficient sprijin din partea populației.

„În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă o majoritate care susține integrarea în UE și de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare”, a precizat președinta.

Maia Sandu a reiterat astfel că, în condițiile actuale, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principala direcție urmărită de autoritățile de la Chișinău.

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