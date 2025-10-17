Prima pagină » Actualitate » Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii

17 oct. 2025, 08:07, Actualitate
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii

Care este singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii.

Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie de limită de vârstă trebuie să știe că marea parte a dosarelor este deja în lucru. Reprezentanții caselor de pensii susțin că toate aceste cereri se vor rezolva în următoarele luni.

Astfel, anul 2025 aduce, pentru o anumită categorie de pensionari, o veste neașteptată: pensiile lor vor crește cu sume chiar și de câteva sute de lei.

Prin urmare, sute de mii de pensionari se vor bucura de aceste creșteri, deși procesul de implemnentare a noilor reglementări a fost mai lung și mai complicat decât se anticipase.

Primele decizii cu trecerea la pensie de limită de vârstă au fost trimise pensionarilor la final de lună iunie. Mii de cereri de trecere la pensie de limită de vârstă au fost acceptate de casele de pensii și multe dintre dosarele pensionarilor au fost soluționate pozitiv, adică au primit bani în plus la pensie.

„La pensiile limită de vârstă stăm bine. Când a fost programul funcțional, am dat drumul la trecerea la limita de vârstă și suntem aproape la zi, cu mici excepții. Am prioritizat adăugarea de vechime lucrată după pensionare și suntem la luna aprilie.

La înscrierile noi, suntem bine, adică tot ce este conform Legii 360 stăm bine – 3500 de dosare. De obicei, pensionarii primesc bani în plus, dar de la schimbarea legii pot apărea destule cazuri în care nu aveau stagiul complet”, au spus surse din cadrul Casei de Pensii pentru Newsweek.

Dar există și anumite situații în care pensionarii nu primesc toți banii la pensie dar situațiile sunt particulare. Spre exemplu, există pensionari care fac trecerea de la pensia de boală la pensia limită de vârstă și pot pierde bani la pensie.

Din fericire însă, acești pensionari rămân cu pensia cea mai mare în plată.

Nici la trecerea de la pensia de boală la pensia de limită de vârstă nu este mai simplu; sunt situații în care pensia este mai mică.

Acești pensionari pierd niște puncte la stagiul potențial, nu se mai ia în calcul stagiul asimilat și perioada de invaliditate, pierzând astfel puncte.

Totuși, menținem cuantumul cel mai avantajos în plată.”, au mai spus reprezentanții casei de pensii, pentru sursa citată.

Important de știut este că pensionarii și diferențele de pensie, între limită de vârstă și anticipată, de la 1 septembrie 2024 până la 1 septembrie 2025.

În plus, pensionarii care așteaptă trecerea la pensie limită de vârstă trebuie știe nu există o ordine de soluționare a cererilor și de emitere a deciziilor.

Încă de anul trecut, pensiile anticipate parțiale și pensiile anticipate, devenite pensii anticipate în sensul noii legi, dar și pensiile de invaliditate, devenite pensii de invaliditate în sensul noii legi, pot să fie transformate, din oficiu, în pensii pentru limită de vârstă, la împlinirea vârstelor standard de pensionare reduse, în situația în care sunt îndeplinite condițiile referitoare la realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, respectiv, depășirea acestuia cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare, după caz.

