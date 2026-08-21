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Aeroportul Arad rămâne fără singura cursă de pasageri. Zborurile spre Antalya, mutate la Timișoara

Elena Popescu
Aeroportul Arad rămâne fără singura cursă de pasageri. Zborurile spre Antalya, mutate la Timișoara
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Aeroportul Arad a rămas, cel puțin temporar, fără singura cursă de pasageri pe care o mai opera.

Zborurile turistice spre Antalya au fost relocate la Aeroportul Timișoara, operatorul invocând condițiile mai bune de operare în perioadele cu temperaturi extreme.

Decizia este valabilă cel puțin pe parcursul lunii august, iar cursa sezonieră este programată să revină la Arad începând cu 2 septembrie, notează Aradon.

Directorul operațional al Aeroportului Arad, Paul Popescu, a declarat că aeronava care trebuia să aterizeze miercuri, venind din Antalya, a mers direct la baza din Timișoara. O decizie similară fusese luată și pe 12 august.

Potrivit conducerii aeroportului, operatorul a transmis că zborurile nu vor mai fi operate de la Arad în luna august din cauza caniculei. Principalul motiv îl reprezintă diferența dintre lungimile pistelor.

Pista de la Timișoara oferă condiții mai bune pe caniculă

În zilele cu temperaturi foarte ridicate, performanțele aeronavelor la decolare și aterizare sunt afectate. O pistă mai lungă poate oferi condiții de operare mai favorabile în astfel de situații. Conducerea Aeroportului Arad subliniază însă că infrastructura este funcțională și că decizia nu îi aparține.

”Aeroportul nostru este operațional, deschis, există și stoc suficient de kerosen. Dorim să precizăm că aeroportul nu stabilește destinațiile zborurilor și nu poate modifica deciziile comerciale ale companiilor aeriene sau ale operatorilor de turism”, a declarat Paul Popescu.

Acesta a precizat că deciziile privind operarea curselor aparțin exclusiv companiilor aeriene și operatorilor care organizează transportul.

Aeroportul Arad nu mai are curse regulate din 2015

Situația este cu atât mai importantă pentru Aeroportul Arad cu cât acesta nu mai are curse regulate de pasageri de mai bine de un deceniu. Din 2015, la Arad au mai fost operate doar zboruri sezoniere turistice, curse charter și zboruri cargo ocazionale.

Numărul pasagerilor a scăzut semnificativ în ultimii ani. În 2025, aeroportul a fost tranzitat de doar 8.925 de pasageri, față de 15.270 în 2024 și 14.365 în 2023. Ultimul an în care Aeroportul Arad a depășit pragul de 20.000 de pasageri a fost 2014.

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