Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să își depună mandatul „dacă stă în voturile PSD”. Liderul social-democrat l-a invitat la discuții pe prim-ministrul desemnat, dar acesta nu s-a prezentat și, conform lui Grindeanu, refuză să trimită programul de guvernare, chiar dacă este într-o variantă „draft”.

„Noi credem că el nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de birou permanent național. Anume faptul că pierdem timpul. Să-și depună mandatul, dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod”, a declarat Grindeanu astăzi, de la sediul PSD.

Mureșan, așteptat de PSD

Sorin Grindeanu a tarsnmis ca l-a așteptat întreaga zi pe Siegfried Mureșan să se prezinte pentru discuții cu privire la formarea noului guvern. Deși a fost invitat atât la Parlamanet cat și la sediul PSD, acesta nu s-a prezentat.

„Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, în partea a doua l-am așteptat aici, am așteptați chiar și în format electronic să fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenții sa fie ok forma finala fiindcă știm ca aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam ca, cel puțin în linii mari, sa avem acest program de guvernare“, a mai spus Sorin Grindeanu.

Mureșan: Vom discuta cu toată lumea

Imediat după desemnare, liderii partidelor care l-ar susține pe Mureșan – PNL, USR, UDMR, au transmis că vor discuta cu toate forțele parlamentare pentru votul de încredere. Dominic Fritz a spus explicit, în mai multe rânduri, că intenționează să discute inclusiv cu Partidul Social-Democrat.

PSD, de cealalta parte, susține că nu va vota un guvern „Bolojan 2” sau Bolojan „second-hand”. Fără voturile social-democraților, lui Mureșan nu i-ar mai rămâne decât să se bazeze pe voturile „extremiștilor” AUR, SOS, POT etc.