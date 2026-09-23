Benzina a depășit, miercuri, pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care benzinarii au menținut prețul la 9,99 lei. La unele stații, litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei.

Este un nivel record pentru prețul benzinei, iar motorina se află la un nivel fără precedent. Litrul de motorină se apropie de pragul de 11 lei, iar în cazul unor benzinării diferența până la această valoare este de doar un ban, potrivit Digi24.

Potrivit Peco Online, miercuri, la benzinăriile OMV București, benzina standard costa 10,05 lei.

Care ar fi cauzele acestor scumpiri

Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizelor potrivit legii votate în Parlament, având în vedere că procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă este de 25%.

Printre cauzele noilor dezechilibre de pe piața combustibililor, se numără reluarea conflictului din Orientul Mijlociu, precum și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești. Doar în această săptămâna prețul la combustibil diesel a atins niveluri record.