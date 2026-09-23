Traian Ogâgău, primarul unui oraș din județul Bistrița Năsăud, a ajuns în centrul atenției într-un mod negativ prin 2020 după ce a postat un videoclip în care își umilea fiica minoră. În urma scandalului, autoritățile au demarat o anchetă, iar edilul a fost cercetat penal pentru rele tratamente aplicate minorului. În ciuda controversei, Ogâgău a continuat campania pentru un nou mandat anul acesta, beneficiind inclusiv de sprijinul organizației locale PNL. Acum o săptămâna PNL a susținut clar si răspicat că nu-l va mai susține pentru un nou mandat, însă cu toate astea, președintele PNL din Sângeorz-Băi l-a însoțit la un miting prin oraș.
„Traian Ogâgău este în acest moment un candidat independent la Primăria orașului, fără a avea susținerea Partidului Național Liberal”, este mesajul transmis într-un comunicat, săptămâna trecută, de organizația municipală PNL Bistrița.
Însă duminică pe 20 septembrie, liberalii și-au schimbat părerea. Candidații liberali pentru Consiliul Local Sângeorz-Băi, președintele PNL Sângeorz-Băi, Claudiu Runcan, au defilat împreună cu Traian pe străzile orașului.
Claudiu Runcan, președintele PNL Sângeorz-Băi, a susținut că nu îl interesează ce este în familia lui Traian Ogâgău, ci ceea ce face el când vine vorba de oraș.
„Noi, cei de la Partidul Național Liberal, venim și vă spunem cu totul altceva… Până acum ne tot hărțuiesc. Și acum, ne vor fotografia și ne vor trimite mai departe să apărem nu știu pe unde, că de ce susținem un om care nu știu ce probleme are. Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”, a spus președintele organizației PNL Sîngeorz-Băi, într-un discurs electoral susținut pe străzile orașului.
La mitingul electoral unde a fost însoțit de președintele PNL al orașului, Traian a menționat că videoclipul din 2020 cu fiica lui pe care o pusese să stea dezbrăcată în genunchi, cu mâinile ridicate și o obliga să repete anumite afirmații, a început să circule iar pe rețelele de socializare. Edilul a susținut că e o strategie venită din partea unor grupuri de interese care vor să dezbine orașul. De asemenea, a menționat că el nu se bagă în familia nimnui și până la urmă „nu a omorât pe nimeni”.
„Oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă. Sunt strategii ale unor grupuri de interese ce vor dezbinarea orașului, după 20 de ani. De trei săptămâni circulă acel video. Nu vă spun să faceți ca mine, dar nu e normal să coborâm la nivelul ăsta. Eu nu mă bag în familia nimănui! N-am omorât pe nimeni!”, a spus Traian Ogâgău, primarul Sângeorz-Băi.
În 2016, Traian Ogâgău a fost oprit de poliție în trafic și, potrivit dosarului, a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice. În aceeași perioadă, a existat și un dosar privind un teren dat tatălui său, pentru care Ogâgău fusese condamnat în primă instanță pentru conflict de interese.
În 2020, Curtea de Apel Cluj a menținut definitiv condamnarea la un an de închisoare cu suspendare în dosarul privind refuzul testării și al recoltării probelor biologice. Din cauza acestei condamnări definitive, prefectul a constatat, în octombrie 2020, încetarea mandatului său de primar.
Tot în 2020, a apărut videoclipul postat chiar de Ogâgău, în care acesta își pedepsea fiica de 14 ani. Edilul a încercat să se apere spunând că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să-și crească și să-și educe copiii. Fata a primit consiliere psihologică, iar specialiștii serviciilor publice de asistență socială au făcut o anchetă detaliată în cazul ei și al celor doi frați. Poliția s-a autosesizat, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.
În 2021, a izbucnit un alt scandal. Deputatul Daniel Suciu a depus plângere penală după un incident într-un local din Sângeorz-Băi, acuzându-l pe Ogâgău de amenințare și agresiune. Poliția a confirmat atunci existența unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare.