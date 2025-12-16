Prima pagină » Justiție » Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați

Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați

Ruxandra Radulescu
16 dec. 2025, 14:12, Justiție
Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați

În urma perchezițiilor din data de 15 decembrie, din Iași și Ilfov, procurorii DNA au impus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul patronului firmei de ride-sharing. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, alți trei colaboratori sunt anchetați penal în același dosar. 

Potrivit procurorilor DNA, patronul firmei de ride-sharing, M.C.D., este acuzat că, în perioada ianuarie 2022- iunie 2025, alături de ceilalți doi colaboratori B.I. și C.A. au achitat salariile șoferilor la negru, fără achitarea obligațiilor fiscale.

„Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpatul M.C.D., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul M.C.D. în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu suspecții B.I. și C.A., în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori”, au transmis procurorii DNA.

Gaură la buget de 21.190.655 de lei

Daunele la bugetul de stat se ridică la suma de 21.190.655 de lei

„Astfel, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale respective și care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, inculpatul M.C.D. ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă)”, mai precizează sursa citată.

Cum au acționat suspecții pentru a păcăli statul

„Concret, sub controlul și coordonarea inculpatului M.C.D. și a celorlalți suspecți, în perioada 2022 – 2025 ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Dintre aceștia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare.

Prin plata la negru a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. Cu titlu de exemplu, în cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați”, mai precizează DNA.

Ce reguli trebuie să respecte inculpații

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul M.C.D. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului M.C.D. i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpatului M.C.D., respectiv celor 3 suspecți, li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală”, se mai arată în comunicatul instituției.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS CSAT a verificat, sub Klaus Iohannis, dacă sunt „acoperiți” în Justiție. Câte cereri a primit și ce a găsit
15:25
CSAT a verificat, sub Klaus Iohannis, dacă sunt „acoperiți” în Justiție. Câte cereri a primit și ce a găsit
ULTIMA ORĂ Judecătorul Laurențiu Beșu recunoaște că a activat ca ofițer în cadrul DGPI, fosta „doi și-un sfert”: „Nu văd care-i problema”
15:07
Judecătorul Laurențiu Beșu recunoaște că a activat ca ofițer în cadrul DGPI, fosta „doi și-un sfert”: „Nu văd care-i problema”
FLASH NEWS Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni”
12:16
Radu Marinescu desființează acuzațiile fostului ministru USR-ist al Justiției, referitor la problemele din justiție: „USR a semnat pe acele chestiuni”
ACUM Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Buftea: „Corupție peste tot, presiuni ticăloase, injurii personale”
10:57
Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Buftea: „Corupție peste tot, presiuni ticăloase, injurii personale”
FLASH NEWS Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul de la 2 Mai, află marți dacă i se reduce pedeapsa de 10 ani. Instanța judecă cererea de recurs în casaţie
10:49
Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul de la 2 Mai, află marți dacă i se reduce pedeapsa de 10 ani. Instanța judecă cererea de recurs în casaţie
FLASH NEWS „Eroul” Recorder, judecătorul Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a cerut să se facă procuror
08:48
„Eroul” Recorder, judecătorul Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a cerut să se facă procuror
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Lancement d’ArcMedia, le plus grand groupe d’édition de Roumanie

Cele mai noi