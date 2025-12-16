Șeful unei firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alți doi complici sunt anchetați

În urma perchezițiilor din data de 15 decembrie, din Iași și Ilfov, procurorii DNA au impus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul patronului firmei de ride-sharing. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, alți trei colaboratori sunt anchetați penal în același dosar.

Potrivit procurorilor DNA, patronul firmei de ride-sharing, M.C.D., este acuzat că, în perioada ianuarie 2022- iunie 2025, alături de ceilalți doi colaboratori B.I. și C.A. au achitat salariile șoferilor la negru, fără achitarea obligațiilor fiscale.

„Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpatul M.C.D., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul M.C.D. în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu suspecții B.I. și C.A., în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori”, au transmis procurorii DNA.

Gaură la buget de 21.190.655 de lei

Daunele la bugetul de stat se ridică la suma de 21.190.655 de lei

„Astfel, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale respective și care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, inculpatul M.C.D. ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă)”, mai precizează sursa citată.

Cum au acționat suspecții pentru a păcăli statul

„Concret, sub controlul și coordonarea inculpatului M.C.D. și a celorlalți suspecți, în perioada 2022 – 2025 ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Dintre aceștia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare.

Prin plata la negru a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. Cu titlu de exemplu, în cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați”, mai precizează DNA.

Ce reguli trebuie să respecte inculpații

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul M.C.D. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului M.C.D. i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului M.C.D., respectiv celor 3 suspecți, li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală”, se mai arată în comunicatul instituției.

