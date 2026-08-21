Termocentrala Turceni a rămas fără producție de energie electrică după ce grupul energetic numărul 5, singurul aflat în funcțiune, a fost oprit joi.

Decizia a fost luată după ce angajații au constatat probleme la unul dintre cazanele grupului. Cazanul nu era etanș în circuitul apă-aer, iar menținerea instalației în funcțiune ar fi reprezentat un risc. Oprirea reduce cu aproximativ 220 MW producția disponibilă pentru Sistemul Energetic Național.

Eugen Iovan, liderul sindicatului din cadrul SE Turceni, susține că echipamentele termoenergetice sunt într-o stare avansată de uzură, ceea ce determină frecvent astfel de avarii. Potrivit liderului sindical, apariția porilor și spărturilor la cazan a devenit o obișnuință din cauza uzurii avansate a echipamentelor. Grupul 5 funcționa deja de câteva zile cu mici pierderi de apă, până când fisurile s-au extins, făcând imposibilă completarea debitului.

”Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Ce să se întâmple? Sunt frecvente aceste spărturi la cazan. În cazan nu s-a mai investit, e vechi. Singura problemă mai mare pe care o avem e la cazan. Apar pori, merg și funcționează cu porii ăia, e ceva pierdere de apă până când se fac spărturile mai mari. Și cam trei săptămâni, o lună, nu rezistă mai mult. Se oprește, se repară trei zile… În ultimul timp exact așa s-a întâmplat”, a declarat Eugen Iovan, scrie Gorjeanul.

Nu se poate interveni imediat la cazanul defect

Timpul de intervenție este prelungit din cauza faptul că, în general, cazanele funcționează la temperaturi extrem de ridicate și necesită ore bune doar pentru răcire.

”Nu se poate interveni imediat la el. Dacă l-au oprit noaptea trecută, abia după 8 ore se poate interveni, că-i temperatura mare. Să intri la el, să tai, să faci… Cam două zile jumătate, cel mult trei zile durează până când intervine toată lumea pe el. Sunt reparatorii noștri, îl repară și-l pornesc. Nu trebuie bani investiți suplimentar, pentru că țeavă de cazan avem pe stoc. Și când aveam și blocul 4 și blocul 5, nu rezistam să mergem mai mult de o săptămână cu amândouă blocurile. Tot la fel, apărea o problemă ba la unul, ba la altul, pentru că nu s-a mai investit în ele. Programul de restructurare tot se amână, ba se întârzie, și nu s-a mai investit. Când am înlocuit noi țeava la cazan în ultimii 20 și ceva de ani? Nu a înlocuit nimeni niciun panou din ele.”, a afirmat liderul sindical.

”Suntem la limita limitelor”

Plecarea masivă a angajaților din ultimii ani a adus schema de personal la limita de avarie. Pentru a preveni erorile de exploatare, conducerea a fost nevoită să țină în activitate specialiști aflați deja la pensie.

”Suntem la limita limitelor. Au plecat 200 de oameni de la Turceni. Diferența de la un bloc la două blocuri este doar pe secția termomecanică. Acolo e nevoie de 50, 52, 53 de oameni să exploateze un bloc. Celelalte secții, chimic, benzi de cărbune, funcționează indiferent de numărul de blocuri… Am mai păstrat și din pensionari, oameni cu experiență, toată lumea e cu ochii pe ei să nu se facă vreo gafă și să se oprească blocul din cauza personalului. Greșeli din cauza oamenilor n-am avut în ultimii 10 ani. ”, a mai spus liderul sindical.