Prima pagină » Actualitate » Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului comunist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu

Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului comunist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu

07 dec. 2025, 19:48, Actualitate
Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului comunist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu
Slănină păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu

Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială.

În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi de slănină atârnate în cârlige metalice. Cea mai veche a fost pusă acolo în urmă cu 35 de ani, iar multă vreme nu s-a ştiut cine este proprietarul.

Slănină veche de 35 de ani, păstrată într-un turn din Sibiu

„Trei ani de zile s-a discutat încontinuu ce şi cum şi ce familie ar fi putut să fie. Am încercat prin Asociaţia saşilor de la Dealu Frumos să găsim proprietarul”a declarat Alina Şamu, ghid biserică evanghelică, potrivit Observator News.

Proprietarul slăninii a decedat în 2001. În viață a rămas fiul lui, care s-a declarat încântat să afle că tatăl său a ascuns slănina în decembrie 1989, chiar în ultima iarnă a perioadei comuniste. Cred că a lăsat-o cu gândul: mă voi întoarce şi dacă mă întorc să mai am hrană pentru familie”.

Pe vremuri, acest obicei era luat în serios de întreaga comunitate. Cei care ascundeau slănina în turnul bisericii își tăiau o bucățică din ea doar în ziua de duminică. De practica veche și-a amintit și Martin, unul dintre ultimii sași din Dealul Frumos.

„În fiecare duminică dimineața, clopotarul trăgea clopotul de slănină și veneai cu cuțitul, ștampila. Îți tăiai o bucată cât credeai tu că îți trebuie pe parcursul săptămânii. O tăiai, ștampilai unde ai tăiat. Până duminica cealaltă nu mai aveai ce căuta”. Saşii care vizitează ocazional meleagurile în care s-au născut sunt fascinați de poveste.

Martin păstrează şi acum slănina în turnul bisericii. Şi îi îndeamnă şi pe restul să facă același lucru.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că oamenii arhaici erau vânători pretențioși
EXTERNE Cum a reacționat o bătrână din Germania când a aflat că românii sparg seminte: „Ce bine…”
19:13
Cum a reacționat o bătrână din Germania când a aflat că românii sparg seminte: „Ce bine…”
EXTERNE O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri
19:07
O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite
18:45
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite
FLASH NEWS Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte”
18:35
Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte”
FLASH NEWS Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela
18:17
Oamenii din New York și alte 64 de orașe americane ies în stradă să spună „nu” războiului Statelor Unite cu Venezuela
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00

Cele mai noi