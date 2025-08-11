Intervenție contracronometru și cu mari emoții pentru salvmontiștii dâmbovițeni, pe munte, pentru a recupera un turist de 73 de ani, diabetic. Din cauza stării în care se afla victima, a fost solicitată aeronava SMURD.

Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, aflată la Baza de Salvare montană Peștera, a fost alertată în luni, la ora 05.00, pentru a interveni în sprijinul unui bărbat în vârstă de 73 de ani, care se afla în imposibilitatea de a se deplasa din cauza unei afecțiuni la membrul inferior și care se rătăcise.

„Patru salvatori montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița s-au deplasat către victimă ajungând la aceasta în jurul orei 6:00, din cauza terenului accidentat și a zonei dificile unde aceasta era blocată”, a transmis Salvamont Dâmbovița.

Bărbatul de 73 de ani era epuizat și deshidratat

Bărbatul avea grave probleme de sănătate și era epuizat la sosirea salvatorilor.

„Ajunși la fata locului, salvamontiștii au aflat că bărbatul de 73 de ani este diabetic, era epuizat și deshidratat, iar transportul terestru nu era o variantă foarte bună din cauza durerilor la membrul inferior și a timpului de transport”, a explicat Ștefan Răzvan Deaconescu, șef Serviciu.

Din cauza condiției în care se afla victima și a zonei foarte abrupte și stâncoase s-a luat decizia de extragere pe cale aeriană. În timpul de așteptare al elicopterului, bărbatul a primit îngrijiri medicale, iar starea sa s-a îmbunătățit considerabil.

O aeronavă SMURD a transportat persoana accidentată la o unitate medicală din Brașov.

