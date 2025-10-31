De Halloween, Trump i-a transformat pe democrați în fantome

Casa Albă a publicat un videoclip cu tematică de Halloween în care democrații sunt prezentați drept fantome, în contextul actualei blocări a activității guvernului federal.

Clipul, postat pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, este însoțit de o descriere care îi compară pe democrați cu niște fantome care dispar din vederea publică în timpul blocajului.

„FANTOME: când americanii au cea mai mare nevoie de democrați, aceștia dispar. Shutdown-ul DEMOCRAȚILOR”, spune legenda videoclipului.

Videoclipul a apărut pe fundalul închiderii parțiale a guvernului federal, prima din 2018-2019, după ce Congresul nu a reușit să adopte proiecte de lege de finanțare pentru anul fiscal 2026.

Video: The White House / X

