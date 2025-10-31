Prima pagină » Știri externe » De Halloween, Trump i-a transformat pe democrați în fantome

De Halloween, Trump i-a transformat pe democrați în fantome

Olga Borșcevschi
31 oct. 2025, 16:53, Știri externe
De Halloween, Trump i-a transformat pe democrați în fantome

Casa Albă a publicat un videoclip cu tematică de Halloween în care democrații sunt prezentați drept fantome, în contextul actualei blocări a activității guvernului federal. 

Clipul, postat pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, este însoțit de o descriere care îi compară pe democrați cu niște fantome care dispar din vederea publică în timpul blocajului.

„FANTOME: când americanii au cea mai mare nevoie de democrați, aceștia dispar. Shutdown-ul DEMOCRAȚILOR”, spune legenda videoclipului.

Videoclipul a apărut pe fundalul închiderii parțiale a guvernului federal, prima din 2018-2019, după ce Congresul nu a reușit să adopte proiecte de lege de finanțare pentru anul fiscal 2026.

Video: The White House / X

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari
15:34
Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
14:48
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
EXTERNE Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
14:19
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
ULTIMA ORĂ Spania va găzdui un summit „secret” al „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, pe 4 noiembrie
13:51
Spania va găzdui un summit „secret” al „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, pe 4 noiembrie
EXTERNE Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă
13:03
Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au folosit Telescopul Webb pentru a realiza prima hartă 3D a unei exoplanete
UTILE Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare
17:20
Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare
REACȚIE Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului
17:07
Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului
EXCLUSIV Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă
17:00
Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă
POLITICĂ Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării
16:42
Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării
INEDIT Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. Ce i-a spus, de fapt
16:41
Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. Ce i-a spus, de fapt
EVENIMENT Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate
16:38
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate