Social democrații, proiect de lege pentru a împiedica vânzarea companiilor de stat profitabile

Partidul Social Democrat solicită premierului Ilie Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu să retragă imediat din procedura legislativă orice inițiativă de a vinde anumite companii de stat care sunt considerate strategice și profitabile, informează Mediafax.

PSD cere premierului să nu vândă companiile de stat strategice 

Prin intermediul unui comunicat transmis de PSD, formațiunea a criticat lipsa de transparență în procesul decizional și susțin că nu au existat consultări cu partenerii de coaliție și nici cu  partenerii de coaliție, nici cu miniștrii de resort ai partidului înainte de prezentarea acestor planuri.  

Social-democrații consideră că o astfel de decizie nu poate fi luată „într-un cerc restrâns”, fără o dezbatere publică amplă la nivelul Parlamentului. 

În acest context, PSD anunță că va depune un proiect de lege care să interzică, pentru o perioadă de doi ani, vânzarea de active ale companiilor de stat profitabile. 

Printre companiile vizate se numără Hidroelectrica și Romgaz 

FOTO – Arhivă

Totodată, partidul solicită explicații din partea Guvernului privind modul în care au fost evaluate companiile vizate. Social-democrații acuză subevaluarea unor active importante și lipsa luării în calcul a potențialului de creștere în actualul context geopolitic și economic. 

Printre companiile menționate se numără Hidroelectrica și Romgaz, unde PSD ridică semne de întrebare cu privire la oportunitatea vânzării unor pachete de acțiuni în plină criză energetică globală. Potrivit formațiunii, valoarea acestor companii ar putea crește semnificativ în următoarele 12–18 luni. 

PSD mai solicită clarificări și în cazul CEC Bank, pe care o descrie drept o instituție esențială pentru finanțarea programelor guvernamentale destinate agriculturii, IMM-urilor și sectorului locativ. Social-democrații susțin că banca ar fi fost evaluată la jumătate din valoarea reală de piață. 

În ceea ce privește SALROM, PSD acuză omisiuni grave în procesul de evaluare, afirmând că nu a fost inclus zăcământul de grafit de la Baia de Fier, considerat una dintre cele mai pure resurse din Europa. Formațiunea subliniază importanța strategică a grafitului în producția de baterii litiu-ion și în industrii de vârf, precum cea aerospațială și de apărare. 

De asemenea, PSD critică intenția de vânzare a unor companii din domeniul Apărării, în contextul în care statele membre NATO își cresc bugetele pentru acest sector. 

Social-democrații cer Guvernului să răspundă public la întrebările legate de aceste decizii și să clarifice cine ar beneficia de pe urma unor eventuale tranzacții pe care le consideră „dezavantajoase pentru statul român”. 

