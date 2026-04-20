Sorin Grindeanu: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoria?"

Într-o reacție ironică la ce mitingul anunțat în sprijinul premierului Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întrebat dacă formațiunea pe care o conduce are voie să părăsească Executivul fără să iasă unii în Piața Victoriei, la protest. Altfel, liderul PSD a arătat că decizia partidului privitoare la guvernare aparține în totalitate social-democraților, scrie Mediafax.

„Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei?”, s-a întrebat, în mod ironic, Grindeanu.

Mesaj pentru USR și „alte partide”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părut a fi deranjat de amenințările care circulă în mediul online privitoare la organizarea unor proteste.

„Avem voie să decidem pentru noi și oamenii care ne au votat, avem voie să decidem să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim din coaliție?”, s-a întrebat, în mod ironic, liderul PSD în timpul unui interviu acordat Antena 3.

El a mai spus că „PSD nu își face calcule în funcție de AUR, PNL, USR sau alte partide”.

De asemenea, Grindeanu a declarat că, în cazul ieșirii de la guvernare, PSD își va retrage miniștrii și secretarii de stat. În același timp, el va renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„În momentul în care PSD pleacă de la guvernare, pleacă toate structurile”, a transmis Sorin Grindeanu.

Decizia finală, luată azi, 20 aprilie

PSD va decide, luni, 20 aprilie, dacă își retrage sau nu sprijinul pentru primul-ministru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota.

Potrivit sursei citate, conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților. În paralel, organizațiile județene vor vota online rămânerea la guvernare sau părăsirea Cabinetului Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”

Încrederea în economie s-a prăbușit în a doua parte a anului 2025. Cum a fost creșterea economică în mandatele Ciolacu vs Bolojan

România, în derivă. Impactul recesiunii tehnice și revizuirile în jos ale instituțiilor internaționale financiare privind performanța economiei

Ce acuzații aduce Marcel Ciolacu Guvernului în scandalul Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”

Recomandarea video

Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru care SUA nu au găsit nicio soluție
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Grindeanu, replică dură la atacurile din partea USR: Voi sunteți din spuma mării, sunteți puri
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Un oraș acoperit cu beton este un „Pompeii modern” și simbol al artei contemporane
SPORT Universitatea Craiova învinge Rapid și Costel Gâlcă anunță SCHIMBĂRI în echipă: „Vor intra cei care pot să alerge”
08:13
Universitatea Craiova învinge Rapid și Costel Gâlcă anunță SCHIMBĂRI în echipă: „Vor intra cei care pot să alerge”
ECONOMIE Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
08:06
Merz și Lula au apărat acordul UE-Mercosur în fața „unilateralismului global”. „Săgeți” cu subînțeles pentru Trump
LIFESTYLE Lipsa afecțiunii în copilărie: cum influențează viața emoțională la vârsta adultă
08:00
Lipsa afecțiunii în copilărie: cum influențează viața emoțională la vârsta adultă
ACTUALITATE Produsul de lux aflat la mare reducere, începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 6.49 lei
07:57
Produsul de lux aflat la mare reducere, începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 6.49 lei
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”
07:27
Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”
UTILE Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
07:00
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%

Cele mai noi

Trimite acest link pe