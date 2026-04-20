Sorin Grindeanu: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoria?”

Într-o reacție ironică la ce mitingul anunțat în sprijinul premierului Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întrebat dacă formațiunea pe care o conduce are voie să părăsească Executivul fără să iasă unii în Piața Victoriei, la protest. Altfel, liderul PSD a arătat că decizia partidului privitoare la guvernare aparține în totalitate social-democraților, scrie Mediafax.

„Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei?”, s-a întrebat, în mod ironic, Grindeanu.

Mesaj pentru USR și „alte partide”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părut a fi deranjat de amenințările care circulă în mediul online privitoare la organizarea unor proteste.

„Avem voie să decidem pentru noi și oamenii care ne au votat, avem voie să decidem să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim din coaliție?”, s-a întrebat, în mod ironic, liderul PSD în timpul unui interviu acordat Antena 3.

El a mai spus că „PSD nu își face calcule în funcție de AUR, PNL, USR sau alte partide”.

De asemenea, Grindeanu a declarat că, în cazul ieșirii de la guvernare, PSD își va retrage miniștrii și secretarii de stat. În același timp, el va renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„În momentul în care PSD pleacă de la guvernare, pleacă toate structurile”, a transmis Sorin Grindeanu.

Decizia finală, luată azi, 20 aprilie

PSD va decide, luni, 20 aprilie, dacă își retrage sau nu sprijinul pentru primul-ministru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota.

Potrivit sursei citate, conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților. În paralel, organizațiile județene vor vota online rămânerea la guvernare sau părăsirea Cabinetului Bolojan.

