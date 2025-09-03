Șocul vieții trăit de o viitoare MĂMICĂ. Ce se ascundea în pântecele ei la 34 de săptămâni de sarcină. Medicii au rămas fără cuvinte

O femeie care se pregătea să devină mamă a trăit șocul vieții după ce în săptămâna 34 de sarcină, medicii au descoperit ceva cu adevărat îngrijorător în pântecele ei. Inițial, femeia a mers la medic acuzând dureri mari de stomac, însă rezultatul analizelor a arătat cu totul altă problemă care putea pune în pericol viața fătului.

O femeie în vârstă de 26 de ani, însărcinată în săptămâna 34, s-a prezentat la spital acuzând crampe mari la nivelul stmacului. Când s-a dus să fie examinată și s-a descoperit că avea un chist uriaș, cu diametrul de 35 cm, care creștea în jurul copilului ei, scrie Mirror.co.uk.

Cu șase săptămâni înainte, ea făcuse o ecografie care a descoperit un chist ovarian, care nu a fost descoperit până în al treilea trimestru.

După o a doua vizită la spital, medicii au descoperit că creșterea copilului începuse să încetinească, probabil din cauza chistului, care împinsese uterul în partea dreaptă a abdomenului.

Patru săptămâni mai târziu, medicii au operat mama. Au descoperit că chistul, care se afla pe ovarul stâng, conținea 11 litri de lichid. În urma unor examinări suplimentare, au descoperit că avea un diametru de 35 cm și era benign.

Între timp, s-a efectuat o cezariană pentru a naște copilul, iar băiețelul de 2,3 kg s-a născut fără complicații.

Din fericire și femeia s-a recuperat rapid și a fost externată fără complicații.