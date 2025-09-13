Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut, vineri, 12 septembrie, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Daneș.

Fapta s-a petrecut a doua zi după ce șoferul își recuperase permisul suspendat anterior pentru o infracțiune similară.

Ce alcoolemie avea șoferul

Bărbatul de 41 de ani, din comuna Șelimbăr, a fost reținut de polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului, la o zi după ce și-a redobândit dreptul de a conduce, suspendat anterior pentru o infracțiune similară, informează IPJ.

Incidentul a avut loc pe raza localității Daneș, unde autoturismul condus de bărbat se deplasa haotic. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte în sânge.

Pe baza probatoriului, polițiștii l-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Mureș, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara.

Autoritățile reamintesc că alcoolul și substanțele psihoactive afectează grav capacitatea de concentrare și reacție, cresc riscul de accidente și pun în pericol viața tuturor participanților la trafic.

Specialiștii spun că un bărbat care are o greutate de 100 de kilograme și o înălțime de 1,70 metri poate intra în coma alcoolică daca bea cinci litri de bere sau 2,2 litri de vin. Medicii legiști arată că la o alcoolemie de peste 3 ar putea surveni decesul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fratele Taniei Budi, prins beat la volan în 2023, CONDAMNAT dur în 2025. Ce pedeapsă a decis instanța, care a declanșat scandalul în familia vedetei

O polițistă de penitenciare de la RAHOVA a anunțat la Secția 19 că a fost otrăvită de colegi. Femeia a fost prinsă drogată la volan

Șoferii prinși băuți la volan trebuie să își monteze un DISPOZITIV care sesizează imediat dacă au consumat alcool. În ce țară este valabilă legea