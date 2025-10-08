Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate

Mulți șoferi au impresia că atâta timp cât nu depășesc 50 km/h în localitate, nu pot fi sancționați. Adevărul este altul, Codul Rutier din 2025 prevede că în multe situații clare în care o viteză de 49 km/h este considerată ilegală și poate aduce amendă, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului de conducere.

Motivul din spatele acestor pedepse este simplu: limitele de viteză generale pot fi schimbate local, pe unele porțiuni de drum, iar pe unele străzi, în special în apropierea școlilor, spitalelor sau trecerilor de pietoni, limita scade la 30 km/h.

Cum riști să rămâi fără permis chiar dacă respecți viteza legală

Mai exact, șoferii care circulă cu 49 km/h într-o zonă semnalizată cu limită de 30 km/h depășesc cu 19 km/h viteza legală. Potrivit Codului Rutier, depășirea aceasta este suficientă pentru a obține 3 puncte de amendă în valoare totală de 435 lei și 2 puncte de penalizare.

Regulile privind sancționarea depășirii limitei de viteză rămân clare și ierarhizate în funcție de gravitate:

între 10 și 20 km/h peste limită – 2-3 puncte de amendă , adică între 290 și 435 lei;

între 21 și 30 km/h – 4-5 puncte de amendă , adică între 580 și 725 lei;

între 31 și 40 km/h – 6-8 puncte de amendă , adică între 870 și 1.160 lei;

între 41 și 50 km/h – 9-20 de puncte de amendă și posibil suspendarea permisului pentru 90 de zile;

peste 70 km/h – 9-20 de puncte de amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Potrivit Guvernului, valoarea unui punct de amendă este de 145 de lei. Dacă amenda este achitată în cel mult 15 zile, se va plăti doar jumătate din minimul prevăzut, adică în cazul de față 218 lei.

Dacă depășești cu până la 50 km/h peste limita admisă, se vor aplica 2-6 puncte de penalizare. În cazul în care un șofer acumulează 15 puncte în 6 luni, i se va suspenda automat permisul pentru 30 de zile.

