Prima pagină » Actualitate » Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9

Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9

11 nov. 2025, 15:22, Actualitate
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O șoferiță din departamentul Marne, nord-estul Franței, a fost surprinsă de radar și amendată pentru viteză excesivă, după ce un indicator rutier fals, modificat cu vopsea albă, indica 90 km/h în loc de 80, inducând-o total în eroare.

Lydia, o șoferiță care se întorcea în regiunea Marne după 15 ani petrecuți în Savoia, reclama că a fost sancționată pentru viteză ilegală din cauza unui panou modificat cu vopsea alba, care indica o limită greșită. Femeia spune că circula exact cu 90 km/h atunci când a fost surprinsă de radar.

Problema era că limita reală era de 80 km/h, dar cifra fusese alterată cu vopsea albă. 

Conform publicației LUnion, panoul aflat în apropierea unui radar ar fi fost corectat”, transformând cifra 8 în 9 într-un mod suficient de credibil încât, privit de la distanță, poate induce în eroare șoferii.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Imaginile realizate ulterior de către conducătoarea auto arată clar diferența: de aproape, deformarea este evidentă, însă din mers este greu de sesizat. Femeia susține „s-a bazat pe semnalizareși consideră nu avea motive suspecteze o manipulare. Aceasta a mai afirmat va contesta amenda și spune va atașa fotografii ca drept dovadă.

Dar și alți șoferi au fost păcăliți timp de câteva săptămâni, de același indicator. „Eu și iubitul meu am fost victimele indicatorului. Am primit amenda pe 29 octombrie, după ce am condus pe acest drum departamental 21, vineri, 17 octombrie, cu 89 km/h”, a spus Angeline într-un e-mail trimis jurnaliștilor francezi.

Sătui fie prinși de radare pentru depășirea limitei de viteză, unii șoferi din Franța, Italia sau din Spania au decis să-și facă singuri dreptate. În Franța, la Marsilia, un bărbat a fost filmat cum aruncă în aer un radar, iar un altul cum smulge dispozitivul cu un buldozer.

Autorul recomandă:

Noul indicator rutier care îi încurcă pe șoferi. Ce înseamnă „CERCUL VERDE” și unde poate fi întâlnit

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
15:35
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
JUSTIȚIE 🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
15:24
🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
INEDIT Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
15:15
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!