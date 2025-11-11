Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9

O șoferiță din departamentul Marne, nord-estul Franței, a fost surprinsă de radar și amendată pentru viteză excesivă, după ce un indicator rutier fals, modificat cu vopsea albă, indica 90 km/h în loc de 80, inducând-o total în eroare.

Lydia, o șoferiță care se întorcea în regiunea Marne după 15 ani petrecuți în Savoia, reclama că a fost sancționată pentru viteză ilegală din cauza unui panou modificat cu vopsea alba, care indica o limită greșită. Femeia spune că circula exact cu 90 km/h atunci când a fost surprinsă de radar.

Problema era că limita reală era de 80 km/h, dar cifra fusese alterată cu vopsea albă.

Conform publicației LUnion, panoul aflat în apropierea unui radar ar fi fost „corectat”, transformând cifra 8 în 9 într-un mod suficient de credibil încât, privit de la distanță, poate induce în eroare șoferii.

Imaginile realizate ulterior de către conducătoarea auto arată clar diferența: de aproape, deformarea este evidentă, însă din mers este greu de sesizat. Femeia susține că „s-a bazat pe semnalizare” și consideră că nu avea motive să suspecteze o manipulare. Aceasta a mai afirmat că va contesta amenda și spune că va atașa fotografii ca drept dovadă.

Dar și alți șoferi au fost păcăliți timp de câteva săptămâni, de același indicator. „Eu și iubitul meu am fost victimele indicatorului. Am primit amenda pe 29 octombrie, după ce am condus pe acest drum departamental 21, vineri, 17 octombrie, cu 89 km/h”, a spus Angeline într-un e-mail trimis jurnaliștilor francezi.

Sătui să fie prinși de radare pentru depășirea limitei de viteză, unii șoferi din Franța, Italia sau din Spania au decis să-și facă singuri dreptate. În Franța, la Marsilia, un bărbat a fost filmat cum aruncă în aer un radar, iar un altul cum smulge dispozitivul cu un buldozer.

