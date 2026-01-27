Cum scapi de igrasie și cum poți preveni apariția ei. Pașii pe care să îi urmezi

Te-ai confruntat vreodată cu problema igrasiei în casă, în pereți? Este o problemă serioasă legată de umiditatea din interior și ar fi indicat să nu fie ignorată, deoarece, la rândul ei, poate să declanșeze diverse afecțiuni sau alergii. Iată cum scapi de igrasie și cum poți preveni apariția ei.

Prezența igrasiei și a mucegaiului poate să declanșeze diverse probleme de sănătate, inclusiv oboseală cronică. Specialiștii susțin că poate fi declanșată o alergie, dar și astmul. Infecțiile respiratorii, tusea cronică, bronșita și durerile de cap sunt alte probleme care pot fi declanșate.

Cum scapi de igrasie

Apariția igrasiei este cauzată de umezeala care este absorbită în perete, din exterior, ori atunci când aerul umed din interior nu este evacuat și pătrunde în materialele de construcție și apoi este, din nou, eliberată, dar sub forma unor pete. Tot în acest mod este favorizată apariția mucegaiului.

Mai înainte de toate, trebuie să identifici cauza umidității (infiltrație, condens, curățare superficială). Apoi, trebuie să cureți suprafețele și să pregătești pereții. Dacă este necesar, trebuie să îndepărtezi tencuiala deteriorată / vopseaua, apoi trebuie să lași peretele să se usuce complet. După ce se usucă peretele, este necesar să aplici un tratament antimucegai.

O astfel de soluție se găsește în comerț, iar scopul ei este să combată ciupercile și să neutralizeze umezeala. Apoi, vei finisa suprafața cu o amorsă antimucegai, urmată de o vopsea lavabilă, arată Lovedeco.ro.

De asemenea, odată ce ai finalizat întregul proces, ar fi ideal să creezi condiții de prevenire a reapariției igrasiei sau a mucegaiului. Spațiile trebuie să fie aerisite, iar temperatura din interior trebuie să fie constantă. Totodată, ar fi ideal să se mențină un nivel de umiditate între 40%-60%.

