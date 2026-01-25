Prima pagină » Actualitate » Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere

Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere

25 ian. 2026, 18:54, Actualitate
Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere

Nivelul de încredere al populației în principalele personalități politice rămâne scăzut, fără ca vreun lider să reușească să depășească pragul unei susțineri majoritare, arată un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS în luna ianuarie 2026.

Sondajul realizat de CURS la nivel național în ianuarie 2026 arată un climat social marcat de pesimism, neîncredere și așteptări economice negative. Rezultatele indică o continuare a nemulțumirii publice înregistrate la sfârșitul anului 2025, cu accent pe scăderea percepțiilor privind direcția țării și evoluția nivelului de trai. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți, populație adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Datele au fost colectate între 14 și 23 ianuarie 2026, utilizând metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer). 

În ce direcție cred românii că se îndreaptă țara noastră

Percepția românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara este în continuare negativă. Aproape 76% dintre respondenți consideră că România se află pe un drum greșit, iar doar 19% apreciază că direcția este una bună. 5% nu au exprimat o opinie clară. Aceste date reflectă un sentiment colectiv de frustrare și neîncredere în evoluția generală a țării.

În ce personalități politice mai au încredere românii

Încrederea în liderii politici este în continuare scăzută, fără ca vreunul dintre aceștia să beneficieze de susținere majoritară. Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți, dar 60% dintre aceștia au opinii negative. George Simion și Dan Nicușor au înregistrat un nivel similar de încredere, de 32%, respectiv 31%, în timp ce Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt respinși de mai mult de 70% dintre respondenți. Diana Șoșoacă se află pe poziția cu cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%. În cazul unor personalități precum Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă, datele indică o vizibilitate limitată la nivel național, având un procent semnificativ de necunoaștere.

Imaginea instituțiilor

În ceea ce privește evaluarea instituțiilor, românii au o percepție pozitivă asupra instituțiilor non-politice, precum Armata, Biserica și Pompierii, care înregistrează un nivel ridicat de încredere, între 61% și 80%. Pe de altă parte, instituțiile politice și cele ale justiției sunt evaluate predominant negativ, cu 75% dintre respondenți respingând Parlamentul și Justiția, iar Guvernul și Curtea Constituțională fiind respinse de 73%. Președinția are un nivel de neîncredere de 67%, ceea ce indică o ruptură semnificativă între cetățeni și instituțiile politice.

Intenția de vot la alegerile parlamentare

În ipoteza unui scrutin parlamentar organizat duminica viitoare, AUR ar obține 35% din voturi, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. USR ar obține 10%, iar UDMR și SOS România ar înregistra fiecare 5%. Alte partide ar aduna 2%. Aceste date arată o fragmentare politică accentuată, cu un procent semnificativ de susținători ai partidelor care sunt percepute ca alternative la sistemul politic actual.

Așteptări privind situația economică și nivelul de trai

Așteptările economice ale populației pentru anul 2026 sunt predominant negative. 63% dintre respondenți cred că situația lor economică și nivelul de trai vor continua să se deterioreze față de 2025, în timp ce 29% se așteaptă la o stagnare. Doar 7% se așteaptă la o îmbunătățire, iar 1% nu au o opinie clară. Aceste date sugerează o mare lipsă de optimism economic în rândul populației.

Ce așteptări mai au oamenii privind evoluția prețurilor

Percepțiile privind evoluția prețurilor sunt extrem de pesimiste. Aproape 56% dintre români anticipează creșteri semnificative ale prețurilor în 2026, iar 34% se așteaptă la creșteri moderate. Doar 7% cred că prețurile vor rămâne la același nivel, în timp ce niciun respondent nu anticipează scăderi de prețuri. 3% dintre cei intervievați nu au exprimat o opinie.

Ce cred românii despre reunirea Republicii Moldova cu România

În cazul unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România, susținut de președinta Maia Sandu, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunirea celor două state, iar 37% s-ar opune. 7% nu au exprimat o opinie clară. Aceasta sugerează că subiectul rămâne unul puternic polarizant în rândul românilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Sondaj: Călin Georgescu, pe primul loc în clasamentul încrederii la nivel național. Nicușor Dan în cădere liberă

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Experții cer renunțarea la măștile chirurgicale în spitale: „Sunt depășite și oferă protecție insuficientă”
ALEGERI La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
17:48
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
CONTROVERSĂ Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu
17:32
Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu
NEWS ALERT Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze”
16:59
Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze”
NEWS ALERT Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”
16:39
Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”
CONTROVERSĂ Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
16:18
Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
ANUNȚ AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea
16:14
AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea

Cele mai noi

Trimite acest link pe